Coronavirus afecta a los ricos; ‘los pobres estamos inmunes’, asegura Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que el coronavirus COVID-19 sólo afecta a los ricos, a las personas de clase alta, con posibilidad de viajar, quienes son los más propensos a contraerlo; “los pobres estamos inmunes”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa donde Barbosa Huerta informó que ya son 38 los casos confirmados de coronavirus en Puebla, dijo que los contagios no se dan entre personas de bajos recursos.

El gobernador de Puebla aseguró que la mayoría de las personas infectadas con coronavirus “son gente acomodada”.

“Si ustedes son ricos tienen riesgo, si ustedes son pobres, no; los pobres estamos inmunes”, afirmó.

Barbosa Huerta aseguró que solo dos de los casos confirmados corresponden a contagios verticales, de los que no se puede conocer la fuente porque no viajaron recientemente al extranjero, y que el resto son importados.

“Esos que vinieron de viaje no tomaron las previsiones, no actuaron con cuidado, no actuaron con responsabilidad; se fueron a antros, siguieron haciendo vida normal y contagiaron”, comentó.