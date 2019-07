Coparmex pide que se investigue presunto conflicto de interés en Gobierno Federal

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, calificó como muy preocupante e histórica la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público, de quien, dijo, es una persona muy reconocida en el ámbito financiero y empresarial.

Me parece que no tiene precedente en renuncia alguna de secretario de Hacienda en toda la historia de esta Secretaría del Gobierno Federal, no es poca cosa que en su renuncia un secretario de Hacienda, en su carta de renuncia señale la existencia de graves e incompatibles conflictos de interés, el conflicto de interés es una forma reconocida en la ley como corrupción”, refirió Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.