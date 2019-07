Jesús Ramírez defiende política económica ante señalamientos de Urzúa

Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de la República, defendió las políticas económicas que ha impulsado el Gobierno federal, ante los señalamientos que hizo el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido que hubo discrepancias en materia económica porque algunas de las políticas públicas se han tomado sin el suficiente sustento.

Sólo podemos comentar que todas las decisiones económicas que se han tomado han sido con respeto a las finanzas públicas, a mantener el equilibrio en las finanzas públicas. Yo no veo tanto problema, el hecho de que un funcionario renuncie, tienen toda la libertad, el hecho de hacerlo no es lo más conveniente nunca para un gobierno, pero si se da, es parte de la realidad y hay que asumirlo como parte de la realidad. Nada más que veamos que un funcionario no hace la economía”, refirió Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de la República.

Informó que previo a la renuncia de Urzúa, hubo una reunión en el despacho presidencial en la que sólo estuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el todavía secretario de Hacienda Carlos Urzúa y Arturo Herrera.

Habló previamente con él y aceptó los términos de la renuncia y se nombró al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que es parte del mismo equipo, o sea que hay continuidad en el trabajo, si queda el segundo de abordo al frente de Hacienda, el mensaje es que habrá continuidad tanto en la política de austeridad como de responsabilidad en el manejo de las finanzas”, señaló Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de la República.

AMLO nombra a Arturo Herrera titular de SHCP tras renuncia de Carlos Urzúa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, tras la renuncia de Carlos Urzúa.

Luego de aceptar la renuncia de Carlos Urzúa, el mandatario informó, a través de un video, que su gobierno tiene un compromiso con cambiar la política y continuar con la austeridad, misma que está “dando excelentes resultados”.

He tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. (…) He decidido que lo sustituya y he decidido nombrar a Arturo Herrera, el maestro Arturo Herrera Gutiérrez que estudió en la Universidad Metropolitana la carrera de Economía”.

López Obrador enfatizó que, pese a las resistencias de los cambios, se debe continuar con la transformación del país.

Como es un cambio, una transformación pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es cambio de verdad, transformación. No simulación, no más de lo mismo, tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”

AMLO insistió que, durante su administración, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo.

Pensamos que va haber crecimiento económico, vamos a sacar adelante al país, solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno con una política de austeridad esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados. Tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo el tiempo que llevamos en el gobierno”.

López Obrador calificó a Arturo Herrera como un especialista y un experto en la materia, pues fue su secretario de Finanzas cuando ocupó el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

