Contagiados de COVID-19, con síntomas leves, se atienden en casa

Muchas de las personas contagiadas recientemente de COVID han presentado un cuadro leve, que les permite seguir el tratamiento en casa. Algunos han optado por recibir atención médica en los consultorios de farmacias.

“Desde el sábado sentí un pequeño dolor en la garganta, de sábado a domingo en la noche no pude dormir bien, ahí fue una cuestión mental, me desperté en la madrugada y no pude dormir”, refirió Gustavo Martínez, paciente con Covid 19.