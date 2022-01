Varios estados de México endurecen medidas por alza de casos de covid-19

Varios estados de México anunciaron nuevas medidas que endurecen las restricciones sanitarias ante el aumento de casos de covid-19 en todo el país.

Te recomendamos: México, a punto de rebasar los 300,000 muertos por covid

En la última semana en Nuevo León los casos de covid-19 y sus variantes han aumentado de manera considerable, tan solo en 24 horas se confirmaron 2 mil 574 nuevos casos, la cifra más alta reportada en los casi dos años de pandemia.

Ante el incremento de casos las autoridades tomaron nuevas medidas y habrá horarios escalonados para los trabajadores del estado.

“Estamos proponiendo que la industria entre antes de las 7 de la mañana, el sector de servicios a las 8 de la mañana y el sector comercio entre después de las 10 de la mañana”, dijo Iván Rivas, secretario de Economía.

Además, el regreso a clases será hasta el 10 de enero y se establecerán filtros en cada uno de los planteles.

“Con una modalidad mixta reforzando las medidas sanitarias, con esta modalidad mixta que implica hasta el 50 por ciento como bien lo dijo la secretaria de Salud”, agregó.

En Chihuahua, fue creado un frente común entre sector privado y gobierno para disminuir los contagios que está alcanzando la cifra de 800 casos diarios en el estado.

“Estaremos operando con las restricciones que impone el semáforo naranja, esto es 30% de aforo en los centros de reunión social, llámese restaurantes, antros, salones de baile, etcétera”, explicó Eloy García Tarín, subsecretario de Gobierno de Chihuahua. “Somos responsables, somos solidarios, estamos acatando la disposición y juntos vamos a salir de esto”, explicó Rogelio Ramos, presidente de CANACO en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las restricciones también se aplicarán en el transporte público de pasajeros, donde se incluye sanciones a los choferes que no porten cubrebocas y a los pasajeros que no quieran utilizarlo no se les permitirá el acceso, además el regreso a clases será hasta el 10 de enero.

En Tlaxcala, todas las personas que quieran ingresar a plazas, centros comerciales, supermercados, actividades culturales, religiosas, espacios educativos, transporte público, centros nocturnos y ferias, deberán presentar su certificado de vacunación.

“Se solicitara el certificado del esquema completo de vacunación que permita garantizar que las actividades del que tú puedas acudir a cualquier espectáculo o alguna actividad de carácter económico pues tenga la garantía que estamos entre gentes que con responsabilidad han actuado vacunándose”, dijo Sergio González, secretario de Gobierno de Tlaxcala.

De acuerdo con autoridades sanitarias, en las dos últimas semanas se han incrementado los contagios de Covid19 hasta en 300%, es decir de 5 contagios al día, ahora se registran 20 casos.

En Acapulco, Guerrero, también se reforzaron las medidas después de las vacaciones de fin de año.

“Estamos recorriendo la franja turística, informándole a las personas que tomen las medidas precautoria y que además llevamos gel, llevamos cubrebocas a las personas”, dijo Dimas Leguizamo, director de Salud en Acapulco.

En otras entidades como Oaxaca no se modificarán las medidas sanitarias a pesar del incremento en casos de Covid-19 que se ha registrado en las últimas dos semanas.

Con información de Antonio Morán

HAVJ