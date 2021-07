Consulta para enjuiciar a expresidentes no es asunto de venganza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México no es asunto de venganza, incluso dijo que él se someterá a la revocación de mandato en marzo de 2022.

Te recomendamos: Consulta popular para enjuiciar a expresidentes no será un fracaso: Mario Delgado

“No es un asunto de mala fe o de venganza, yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y la gente va a poder participar y ahí no hay porcentaje válido de participación, si yo pierdo me voy, renuncio. Por qué no es un asunto cuantitativo, ¿para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca, es nada, es la nada”, manifestó el López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.