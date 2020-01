Construyen y venden departamentos irregulares en Iztacalco

En los últimos seis años, al menos 233 edificios, con 12 mil 448 departamentos, fueron construidos violando los niveles de construcción permitidos en la alcaldía Iztacalco.

Te recomendamos: Dejan en libertad a exfuncionario del Invi vinculado al desvío de 475 mdp

La norma en esta alcaldía permite la construcción máxima de cinco niveles por edificio y se construyeron algunos de hasta 21 pisos.

Es el ejemplo de un edificio de 18 pisos, ubicado en la colonia Granjas México, que a pesar de ser uno de los 14 desarrollos clausurados, sigue en venta.

– ¿Los más caros son los de hasta arriba? – Exactamente, son los del piso 18 que son los que tienen su roof garden – ¿Por qué tienen unos sellos, no sé si sean actuales o ya están viejos? – Son de diciembre del año pasado y es porque en ese momento ellos querían tomar cualquier pretexto para que puedan darles una mordida, y ahí siguen, y como no se pretende dar mordida pues ahí están – ¿No afecta? – No en lo absoluto, no tenemos ningún problema con relación a eso – ¿Incluso los pisos de hasta arriba se pueden comprar? – Claro, por supuesto, nosotros tenemos del piso 8 al 18”, aseguró una vendedora.

Autoridades de Iztacalco confían en que los constructores demolerán los pisos excedentes por voluntad propia, sin plazo y sin multas.

Las que están clausuradas es porqué se excedieron en los niveles permitidos de construcción, yo no las quiero multar, hay esa vía, yo no acepto esa vía, tienen que demoler y si no demuelen siguen clausuradas, la otra es que yo demuela, pero cuesta muy caro, o deciden demoler y recuperar algo de su enorme inversión o van a tener una enorme inversión parada – ¿No hay plazo? – No, allá ellos”, señaló Armando Quintero, alcalde Iztacalco.

Otro ejemplo similar es de un edificio ubicado en la colonia Agrícola Pantitlán, este también está clausurado y continúa en labores de equipamiento.

La alcaldía Iztacalco informó que, a partir de hoy, y por seis meses, está suspendida la recepción de proyectos inmobiliarios de grandes dimensiones.

La ventanilla única sólo va a recibir documentos de solicitud que pretendan una casa habitación unifamiliar, y o remodelación de casas unifamiliares, no es por capricho, no es porque estemos en contra del desarrollo y el progreso urbano, no es porque tengamos nada contra los empresarios, no somos come empresarios ni mucho menos”, agregó el alcalde.

La alcaldía espera que, en los próximos seis meses, el Congreso local de la Ciudad de México norme, definitivamente, los límites de construcción en cada una de las alcaldías.

Con información de Elizabeth Mávil

TVR