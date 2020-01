Empresarios constructores denunciaron a Raymundo Collins por corrupción en el INVI

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hay una orden de aprehensión contra Raymundo Collins, por malversación de recursos, cuando estuvo al frente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, el INVI, en la administración pasada, donde también se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública.

Hay una orden de aprehensión por un tema de la entrega- recepción del INVI, ustedes saben que el INVI opera a través de dar recursos a organizaciones a través de créditos, en este caso fueron, un monto muy importante de millones de pesos que no tenían sustento en ningún crédito”, destacó Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento no se ha logrado ubicar y detener a Raymundo Collins. Solo se sabe que el pasado 23 de diciembre interpuso un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión, detención o comparecencia. Sin embargo, un juez de distrito no le concedió la suspensión, debido a que no concluyó la solicitud.

Fuentes de la Procuraduría de la Ciudad de México señalaron que Collins fue denunciado por empresarios constructores ante la Fiscalía para Servidores Públicos, en 2013, por presuntos actos de corrupción en el INVI cuando su era titular.

En julio de ese mismo año, en el programa Punto de Partida se documentaron acusaciones de corrupción que implicaban al Instituto de Vivienda y Constructoras. Organizaciones sociales y familias afectadas denunciaron el retraso en las obras y entrega de casas.

Yo me comprometí, pedí mucho dinero prestado para pagar y para que el INVI no nos quiera dar el pedazo que queremos comprar”, dijo una de las afectadas. En el Instituto de Vivienda se viene actuando con extorsión. A las empresas constructoras se les ha venido solicitando dinero, diez millones de pesos para permanecer en el Instituto de la Vivienda más el 10% de todos sus contratos para continuar con sus trabajos”, concluyó Claudio Ríos Torres, de Constructores y Consultores Pabellón.

Con información de Jesús Barba y Arturo Sierra

