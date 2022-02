Congreso discutirá tres reformas de AMLO durante periodo ordinario de sesiones

El martes 31 de enero inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Se anunció la discusión de tres reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la eléctrica, la electoral y una para que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas.

En el Senado, grupos opositores han adelantado que no será fácil su aprobación.

“Nosotros en el PAN, en términos de la reforma energética estamos claros: No queremos energías caras, no queremos energías sucias y bajo esa lógica no vamos a acompañar esa propuesta de reforma como está. En términos electorales, por supuesto que vamos a defender al INE. Vamos a defender esta institución democrática que nos ha dado, cuando ganamos, los triunfos, y ha dado el triunfo a otros partidos. No vamos a aprobar nada, no vamos a avalar nada que sea en retroceso de este instituto. A propósito de la Guardia Nacional, por supuesto, lo hemos dicho: No a la militarización y no lo vamos a acompañar y, por supuesto, que daremos el debate frontal, inteligente y apegado a derechos humanos”, señaló Kenia López, vicecoordinadora del PAN, durante una videoconferencia.