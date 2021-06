AMLO seguirá enviando reformas constitucionales aunque sean rechazadas en el Congreso

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que seguirá enviando reformas constitucionales, si lo considera conveniente, aunque sean rechazadas en el Congreso de la Unión.

“Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara, dicen nuestros adversarios: ‘ahh pero no tuvieron la mayoría calificada, entonces no ha haber reformas constitucionales, o ya no va presentar el presidente iniciativas para reformas constitucionales’. Si son necesarias, las voy a presentar aun cuando no pasen o las rechacen. Porque si son necesarias para el país las voy a presentar”, aseveró el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.