Congreso de la CDMX desea éxito a Sheinbaum como jefa de Gobierno

Como parte del protocolo de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, seis diputados del Congreso local emitieron un posicionamiento, en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios.

Los diputados de Encuentro Social, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo fueron quienes más celebraron el momento, aunque la diputada Circe Camacho, del PT, fue contundente al asegurar que no darán cheque en blanco a Claudia Sheinbaum.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tonatiuh González, aseguró que le desean el mayor de los éxitos a la jefa de Gobierno.

Del eco de las palabras a la consumación de las realidades, hay un abismo en el que muchos mandatarios y autoridades han caído sin poder salir de él. Esperamos que usted con su mediación con los alcaldes, pueda hacer que respeten la figura de los concejales, ya que muchos de ellos ni los ven ni los oyen, es decir para ellos no existen. Tal es el caso en la alcaldía de Azcapotzalco, donde aquí está por cierto el alcalde Vidal Llerenas, que les dijo que son de chocolate y que están esperando que el Ejecutivo Local mande una reforma constitucional para borrarlos de un plumazo”, afirmó Tonatiuh González, coordinador del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Jorge Gaviño, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pugnó porque se respete a los partidos minoritarios, para generar una verdadera democracia, a pesar de la mayoría del partido en el gobierno.

El coordinador de los panistas, Mauricio Tabe, dijo que Morena no tiene un contrapeso que pueda frenar sus programas, sus proyectos y presupuestos.

Hoy cuentan con todo el poder, cuentan con el poder desde el Congreso Federal con su mayoría, cuentan con el poder en este Congreso de la ciudad con su mayoría; cuentan con el poder y el respaldo del Presidente de la República. Con todo ese poder absoluto no tienen pretexto y lo único que pedimos como oposición es que cumplan con lo que prometieron, porque con esa vara es con la única que serán medidos. No tienen pretexto y esperamos que no haya pretexto porque esperamos que le vaya bien a la ciudad”, explicó Mauricio Tabe Echartea, coordinador del grupo parlamentario Partido Acción Nacional (PAN).