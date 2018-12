Claudia Sheinbaum, primera mujer electa a jefa de Gobierno de CDMX

La primera mujer electa a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió protesta a su cargo este 5 de diciembre.

“Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la CDMX y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y de la Ciudad. Si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, primera mujer en asumir la jefatura de Gobierno de Ciudad de México. (EFE)

En su primer discurso como jefa de Gobierno, Sheinbaum aseguró que su objetivo es construir y fortalecer una ciudad de derechos, innovadora y con esperanza.

Criticó con fuerza a los gobiernos anteriores de la Ciudad y prometió que nunca más se comprarán votos desde el gobierno central.

Además de esta, realizó varias promesas para su gobierno:

-Erradicar la violencia de género.

-Gratuidad en estancias infantiles, a partir del 1° de enero del 2019.

-Duplicar el apoyo para uniformes y útiles escolares.

-Nuevos centros de salud.

-Cuatro hospitales nuevos.

-Prometió entregar apoyos directos a los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, declaró: “Se terminó el convertir a los damnificados en deudores de la banca, todos los damnificados recibirán apoyos directos para la reconstrucción”.

Dijo que duplicará el programa de apoyo de unidades habitacionales, que desde 2019 triplicará el presupuesto anual para agua y drenaje.

Comprometió, desde el próximo año, cinco veces el presupuesto actual para reforestación, conservación de bosques y producción sustentable, tanto en suelo de conservación como en territorio urbano. Prometió que sembrará 10 millones de árboles.

En cultura aseguró que duplicará el presupuesto actual.

En movilidad, sin dar detalles de cómo lo hará, dijo que se enfocará en los peatones y los ciclistas. Y aseguró que la prioridad será el transporte público, donde también prometió más presupuesto.

“Vamos a hacer una inversión de más de 5 mil millones de pesos en el Metro, en el Tren Ligero; vamos a adquirir 100 Trolebuses y vamos a instaurar el nuevo Sistema de Transporte Masivo, Cablebus con 4 líneas para comunicar la periferia al centro”, señaló la jefa de Gobierno de la CDMX.

Finalmente, confió en que, con el estado de fuerza actual de la Ciudad de México, a través de sus policías, en coordinación con la Procuraduría y el gobierno federal, se puede recuperar la seguridad en la Ciudad de México, en el corto plazo.

Y anunció un cambio sustancial en la Secretaría de Seguridad Pública.

“En la facultad que me otorga como jefa de Gobierno la Constitución Política de la Ciudad de México he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. La Policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo”, dijo Claudia Sheinbaum.

Este cambio, aseguró Sheinbaum, tendrá efecto a partir del 1 de enero del 2019 y los elementos del actual Cuerpo de Granaderos serán trasladados a otras áreas de la misma Secretaría para fortalecer las labores de seguridad y apoyar la formación de un cuerpo de Protección Civil.

Con información de Marco Dueñas.

RAMG