Confirman muerte del actor Charles Levin; habría sido devorado por buitres

Charles Levin, actor que participó en la serie de televisión Seinfeld, y que fue reportado como desaparecido en junio pasado, fue confirmado muerto, luego de ser hallado en estado de descomposición y con marcas de animales.

El 28 de junio pasado, Jesse Levin, hijo del actor, reportó a la Policía la desaparición de su padre.

El 13 de julio, su automóvil fue encontrado en una carretera poco transitada, al interior de éste fue hallado, sin vida, el perro del histrión, que pudo ser identificado por el collar que portaba.

Tras una búsqueda exhaustiva, fue hallado el cuerpo del intérprete el 18 de julio.

Este fin de semana se dieron a conocer detalles del suceso en el que el actor secundario de Seinfeld, perdiera la vida.

Todo apunta a que Levin sufrió un accidente mientras conducía en los alrededores del pueblo de Cave Junction, en el estado de Oregon. El vehículo en el que viajaba con su mascota, cayó por un barranco.

La muerte del actor es considerada accidental, según el reporte forense que diversos medios estadounidenses han citado; sin embargo, también se dio a conocer que presentaba “marcas de animales, probablemente buitres”.

El actor también participó en la comedia televisiva Alice y en películas como Manhattan, This is Spinal Tap y Annie Hall. Charles Levin tenía 70 años hasta el día de su desaparición. No se ha determinado la fecha exacta del deceso.

Con información de Notimex

