Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 30 de julio de 2019 desde Palacio Nacional, donde se informa sobre el plan para reducir el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica.

En la conferencia, el canciller Marcelo Ebrard reveló que ya iniciaron las acciones ofrecidas en el Plan de Desarrollo Integral y dijo que México es el único país del mundo que ha creado un número mayor de empleos a la cifra de las personas que son deportadas.

Señaló que otros países podrían tomar más acciones para apoyar el desarrollo y prevenir la migración, y que también se podría hacer en corto plazo. Aseguró que México lo va a comprobar.

El canciller de México reveló que una familia de migrantes hondureños había sido secuestrada en México, pero la Policía Federal logró la liberación. Negó que haya más casos de migrantes secuestrados.

También señaló que es un mito que la proporción de migrantes que cometen delitos sea alta y que se creó para estigmatizarlos.

Respecto a los repatriados mexicanos desde Estados Unidos, dijo que avanzan en un acuerdo para que sean enviados vía aérea a lugares más cercanos a sus países de origen.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 30 de julio 2019; en la imagen, el canciller Marcelo Ebrard (YouTube)

Marcelo Ebrard reiteró que México no aceptará ser un tercer país seguro.

Sobre la incursión a un albergue, el canciller rechazó que la Guardia Nacional haya incurrido en violaciones a los derechos humanos, en el marco de sus operaciones migratorias.

Sí hay quejas, pero no respecto a la Guardia Nacional”, dijo.

Durante la conferencia, se reveló que hay entre 400 y 500 denuncias en contra de elementos del Instituto Nacional de Migración (Inami).

AMLO aseguró este martes que la gente está contenta con el cambio, pero hay algunos “aturdidos, confundidos, fuera de quicio”. Sni embargo, consideró que “ya se van serenando, la verdad no hay ningún asomo de inestabilidad política”.

Dijo que es normal que haya críticas y señaló que la oposición actúa con responsabilidad.

Insistió en que antes los funcionarios acostumbraban tener sueldos altísimos y “achichincles, barberos”. Declaró que hay protestas contra la ayuda que se otorga a los migrantes por el conservadurismo, no solo en México, sino en todo el mundo.

Nosotros no vamos a permitirlo, no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, el pueblo de México siempre ha sido muy solidario, fraterno”.

Cuestionado si la 4T investigará a otras instancias vinculadas a la ‘Estafa Maestra’, además de la desaparecida Sedesol y Sedatu, AMLO dijo que la Fiscalía es la que se encarga de esta investigación, que es “amplia y sin limitaciones”.

Reiteró que no habrá impunidad para nadie y pidió esperar a que concluyan las investigaciones y los procesos legales.

Como lo había anticipado, López Obrador difundió este martes los planos del departamento que habitará dentro de Palacio Nacional. Aseguró que no está junto a los salones históricos del inmueble y que el sitio donde se ubica la vivienda ya estaba impactado por la construcción moderna, que se hizo en administraciones anteriores.

Plano del departamento que habita AMLO dentro de Palacio Nacional (YouTube)

Cuestionado sobre su postura ante la llamada ‘Ley garrote’ de Tabasco, AMLO dijo que el motivo principal de esta nueva legislación es para evitar la corrupción, pero sí hay que defender el derecho de los ciudadanos, su libertad de manifestación.

Yo tengo el informe de que no se afectan los derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos (…) Y sí es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción”.