Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 23 de octubre de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 23 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, en la que el presidente aseguró que el país va bien y que se está avanzando para garantizar la paz y la seguridad. Reiteró que para vivir en paz se necesita que haya bienestar, lo que representa un 80% de todas las acciones destinadas a vivir sin violencia.

Dijo que el bienestar es estar bien, bienestar material y bienestar del alma. Agregó que el 20% restante es no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública y la profesionalización de los cuerpos policiacos, que no haya impunidad, que no se vincule la delincuencia con la autoridad, que se controle el contrabando de armas.

Insistió en que su gobierno está cambiando de paradigma y aseguró que ahora hay más bienestar y esto ayudará a conseguir la paz.

Aseguró que la gente tiene confianza en esta estrategia y se refirió a la última encuesta del INEGI que, según el presidente, “pasó de noche”.

López Obrador mostró gráficas del INEGI en la que se aprecian las cifras de muertos en el país en los últimos años. Aseguró que en tres años del gobierno de Felipe Calderón 160 militares y marinos fueron asesinados.

Y en ese sexenio, de todos los asesinados en enfrentamiento, casi el 50%. Era una guerra, ¿eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo? De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubieron, en el sexenio de Calderón, desde el 2006 a la fecha, casi el 50% en ese sexenio, los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las fuerzas armadas”.

AMLO muestra gráficas comparativas de violencia en otros sexenios. (Presidencia de la República)

Señaló que debe haber equilibrio en el manejo de información y destacó que se trata de una encuesta del INEGI y no de una “encuesta cuchareada”.

Dijo que prefiere que se le acuse de cobardía y de falta de carácter que poner en riesgo la vida de los mexicanos y que haya daños colaterales.

Al ser cuestionado sobre las proyecciones acerca de que 2019 será el año más violento en México, López Obrador dijo que hay una tendencia a la alza en delitos, derivada de la política equivocada que se impuso en 2006 y que esta tendencia no se puede bajar de la noche a la mañana.

Lamenta AMLO hechos violentos con alcaldes en Palacio Nacional

El presidente calificó como lamentable la protesta de alcaldes en Palacio Nacional y aseguró que éstos querían meterse por la fuerza, ya que les gana mucho el ansia opositora. Añadió que quienes se encargan de la seguridad de Palacio pensaron que los alcaldes querían entrar por la fuerza.

Dijo a los alcaldes que Palacio Nacional no es el lugar para reclamar, sino en la Cámara de Diputados, que tiene como función la aprobación del presupuesto. Aclaró que el Ejecutivo envía proyectos, como la Ley de Ingresos, como el Presupuesto. Explicó que la Ley de Ingresos fue aprobada ya por los diputados y falta ser aprobada por los senadores.

López Obrador señaló que la protesta de alcaldes es una provocación de los presidentes municipales del PAN y les recomendó que si quieren tener más presupuesto lleven a cabo medidas para ahorrar, como bajar sueldos de altos funcionarios, no comprar vehículos de lujo, no viajar al extranjero y evitar la corrupción.

El mandatario hizo alusión a los ahorros que ha logrado su gobierno con medidas de austeridad, como eliminar la atención privada de salud para funcionarios, o como retirar la caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos. Aseguró que mantener esa caja de ahorro costaba seis mil millones de pesos. Agregó que también hay ahorros en publicidad y que lo ejercido en este rubro, el año pasado, fueron alrededor de 10 mil millones de pesos, y este año se ejercerán unos cuatro mil millones de pesos.

Todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos o crear impuestos nuevos”.

López Obrador dijo que sí hay derroche en los municipios y que se debe hacer una revisión, pues hay regidores que ganan hasta 200 mil pesos al mes. Aseguró que no hay recorte a los municipios y que no se pueden transferir menos recursos que los que establece la ley. Detalló que de lo que se transfiere a los estados, un porcentaje va a los municipios.

Al ser cuestionado sobre las amenazas de los alcaldes de seguir protestando y de cerrar el aeropuerto, el presidente señaló que los alcaldes pueden manifestarse y les sugirió levantarse temprano para protestar.

Eso está mejor que cierren el aeropuerto”, dijo.

Sobre los gases lacrimógenos empleados durante la protesta de los alcaldes, el presidente dijo que los encargados de seguridad usaron dichos gases porque pensaban que los alcaldes ingresarían por al fuerza a Palacio Nacional.

Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión”, dijo y pidió a los presidentes municipales dar un buen ejemplo y apostar a la no violencia. Les sugirió no mezclar cuestiones administrativas con asuntos partidistas.

La gente estaba ilusionada por la alternancia, dice AMLO

López Obrador señaló que en el 2000 la gente estaba ilusionada por la alternancia y el cambio, sin embargo no sólo hubo más de lo mismo sino que se agravó la situación pues fue una recomposición del mismo régimen, además de que se desató la inseguridad y la violencia.

Señaló que fue un movimiento que triunfó con la bandera de la democracia para quitar del poder al partido que prevalecía durante años, pero que a los seis años ya estaba promoviendo el fraude electoral. Reiteró que ahora el cambio es de verdad y no es simulación.

“Lo que se demostró al final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos pero con los mismos intereses”.

Agregó que llegó el día en que la gente dijo “basta” y ahora hay algunos que quieren regresar a lo mismo.

Gira por pueblos indígenas

López Obrador se refirió a la gira que hará por pueblos indígenas y explicó que visitará todas las regiones y que previo al encuentro con él, los indígenas se reunirán para hacer un planteamiento en la asamblea en la que él participará.

Dijo que se trata de un buen ejercicio porque las comunidades darán a conocer sus necesidades. Denunció que durante muchos años se abandonó a los pueblos indígenas. Añadió que es necesario tomar en cuenta a los indígenas. Destacó que durante la política neoliberal ni siquiera existían los centros indigenistas y se adoptó un estrategia de entregar recursos o construir obras mediante el contratismo.

El presidente dijo que ahora se busca recuperar lo que antes se hacía y mejorar la política indigenista tomando en cuenta la participación de las comunidades, tomando en cuenta sus costumbres.

“Empezamos en Putla, ahí nos reunimos con mixtecos, con triquis, estamos por conseguir la paz en San Juan Copala porque ha habido muchos enfrentamientos de los tres grupos, de las tres organizaciones triquis, hay voluntad para llegar a un acuerdo de paz”.

Explicó que se llevarán a cabo uno cien actos en distintas regiones indígenas, pues el propósito es atenderlos. El presidente destacó la grandeza cultural de México y las costumbres que vienen de las grandes civilizaciones.

Gobernadores han apoyado al gobierno de AMLO

Sobre los hechos en Culiacán, el presidente dijo que el gobernador de Sinaloa ha trabajado de manera coordinada con el gobierno federal. Dijo que todos los gobernadores, de todos los partidos, han apoyado a su gobierno. Aclaró que en la democracia hay diferencias, pero el presidente respeta a los gobernadores y éstos a él pues son gobernantes y deben ponerse de acuerdo para atender al pueblo.

Añadió que no hay que entender mal el término de política pues ésta es tan limpia que ni los políticos más sucios han podido mancharla. Aseguró que los neoliberales elevaron la economía a rango supremos y subordinaron la política y todo lo demás.

Tiene que haber una actitud política en el buen sentido y si además la relación es sincera y hay coincidencias ¿por qué no trabajar juntos?”.

Aseguró que con todos los gobernadores tiene una relación de respeto y que cuando va a un acto y hay una actitud irrespetuosa contra el gobernador él lo apoya.

Insiste AMLO en el respeto a los derechos humanos

El presidente insistió en el respeto a los derechos humanos y aclaró que no es sólo un asunto de acuerdos, de compromisos, protocolos, sino que es un asunto de voluntad y de convicciones. Reiteró que el presidente no debe permitir que se violen los derechos humanos y debe castigar a quien los viole.

Dijo que no se deben ocultar cosas para proteger a una corporación o funcionarios. Aseguró que los hechos en Culiacán sirvieron para demostrar que ahora se tiene otra postura y negó que el su gobierno haya perdido fuerza y que los delincuentes vayan a hacer lo que quieran. Denostó a los especialistas que dicen que se debió usar la mano dura.

Añadió que la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra y si no fuera así, cualquiera podría traer a un tirano y con eso gobernar, pero eso no da resultados y no funciona.

López Obrador dijo que con la avalancha de información la gente se puede confundir, pero luego se da cuenta de las cosas. Reiteró que en Culiacán pudo haber más de 200 muertos y aseguró que la gente de ese lugar aprueba la decisión de su gobierno.

AMLO confirma que sí ha estado en la casa de Rosario Robles

Sobre la carta que Rosario Robles envió al fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que denuncia que se ha mentido sobre su domicilio e incluso menciona que López Obrador conoce su casa y ha estado ahí, el presidente confirmó que sí estuvo una o dos veces en la casa de Rosario Robles, por Santo Domingo, en Coyoacán, pero aclaró que no sabe si la escritura estaba a nombre de la exfuncionaria.

De que estuve, sí estuve en su casa. Me acuerdo que es como una cerrada y ahí hay una casa a la entrada y era su casa”.

El presidente no quiso hablar más del caso de Rosario Robles y sólo argumentó que él está obligado a hablar con la verdad.

Hay varios delincuentes que EU quiere que se extraditen, dice AMLO

López Obrador fue cuestionado por una reportera acerca de si el gobierno de Estados Unidos ha solicitado más aprehensiones de narcotraficantes, como los hijos de “El Chapo” Guzmán. El mandatario respondió que siempre hay solicitudes de extradición y que hay varios presuntos delincuentes que Estados Unidos está solicitando que se extraditen.

Aclaró que su gobierno es soberano y no se guía por políticas que imponen otros gobiernos. Detalló que sí hay cooperación pero México no es colonia de ningún gobierno extranjero y actúa con independencia y libertad.

Acotó que de parte del gobierno de Estados Unidos ha habido mucho respeto a la soberanía de México. Añadió que nuestro país debe ser respetuoso de la soberanía de Estados Unidos y de otras naciones.

AAE