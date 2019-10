Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 22 de octubre de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 22 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde dijo que es mentira que el Servicio de Administración Tributaria condonara deudas a personas físicas. Presentó una imagen de la primera plana del diario ‘Reforma’ y dijo que ese reporte no es verdad; señaló que Margarita Ríos-Farjat seguirá al frente del SAT y Héctor Vázquez Luna como administrador general de Recaudación del SAT.

Te recomendamos: Gobierno no ha condonado impuestos a integrantes de la delincuencia, asegura AMLO

Corrupción

López Obrador dijo que Claudio X. González y su asociación fueron los responsables de la información que circuló en el diario ‘Reforma’ y reiteró su denuncia de que son grupos que en realidad apoyan actos corruptos.

Dijo que ayer, en su reunión con el presidente de Costa Rica, platicó sobre la corrupción en ese país y que nunca ha sido como el caso de México. Afirmó que la democracia ayuda mucho contra la corrupción, porque es un contrapeso. Reiteró que sin corrupción se acaba el derroche y se liberan recursos del presupuesto para poder atender a la gente, “a los olvidados, a los pobres, a los marginados”.

Señaló que son los conservadores, en contra del cambio, los que cuestionaron el operativo en Culiacán y reiteró que es preferible eso a ordenar una masacre. Dijo que no sabe cómo podían dormir los que ordenaron eso en los gobierno anteriores e insistió en que hay una nueva estrategia de seguridad.

No vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz. Y que le pedimos a todos los mexicanos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que esa no es vida”.

El presidente López Obrador dijo que hay un movimiento liberal, con ética, que está llevando a cabo un proceso de transformación, pero hay conservadores que se han dedicado a saquear a México. Dijo que se puede ver en cómo viven ahora, afirmó que algunos eran periodistas.

AMLO vs inercias

Un reportero denunció que Manuel Cota Montaño ya está armando campañas en Baja California Sur y AMLO respondió que hay que combatir inercias, como las críticas a que se respeten los derechos humanos. Elogió a las fuerzas armadas porque han entendido muy bien que se puede garantizar la paz con el uso adecuado de la fuerza.

Lo mismo en el terreno político o partidista. Imagínense si había partidos de Estado”.

AMLO anunció que este martes se reunirá con los coordinadores de los programas sociales en México y el tema central es que no se metan en procesos electorales. Dijo que aquel que favorezca a candidatos o partidos, o intervenga en procesos internos de partidos, será separado de su cargo y puesto a disposición de la Fiscalía Electoral. Insistió en que los funcionarios del Gobierno no deben de meterse en nada y dijo que todavía no ha enviado la carta a los militantes de Morena.

Ovidio Guzmán

Sobre la captura de Ovidio Guzmán, AMLO dijo que hay un grupo que se dedica a hacer estos operativos y rinden informes a la Secretaría de la Defensa (Sedena), que él solo recomienda que sea con apego a los derechos humanos. Dijo que debe ser rutina cumplir órdenes de captura o extradición.

Aclaró que no supo del operativo contra el hijo de ‘El Chapo’ antes de que se ejecutara.

Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de Defensa”.

Sobre el operativo fallido, López Obrador dijo que se aprende, sobre todo en las crisis. Reiteró que su Gobierno valora la vida.

Nos duele la pérdida de la vida de un presunto delincuente. O sea, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona. No es buenos y malos (…) es en general, seres humanos”.

Cisen

Cuestionado por qué aún no hay acceso a los archivos de lo que fue el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), AMLO dijo que pedirá una aclaración de Carlos Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, porque la instrucción es que haya transparencia.

20 de noviembre

AMLO anunció que se celebrará un desfile del 20 de noviembre porque fue una revolución que apoyó avances sociales en México. Dijo que la Revolución se hizo a caballo y en ferrocarril, y el desfile será de ferrocarriles y de caballos.

Todos los caballos que se tengan, trenes donde vayan los precursores de la Revolución, escenificar eso”.

Aclaró que no se suspenderán actividades y se respetará la organización de los puentes. Consideró que en dos horas se puede recordar la Revolución y será organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que empiece alrededor de las 10 u 11 de la mañana, para que termine a la una de la tarde.

Aduanas

Cuestionada sobre las garantías que los evasores deben dejar en prenda, pero luego son liberadas en Aduanas, Margarita Ríos-Farjat dijo que ya detectaron el esquema, pero aún no se termina la investigación. Afirmó que sí están trabajando contra esas prácticas durante este Gobierno. Precisó que la división de Comercio Exterior está en reestructuración interna.

López Obrador adelantó que se presentará formalmente el plan de reestructuración en Aduanas y reiteró que ya no se permite la corrupción.

Amparos y reforma judicial

AMLO reveló que 80% de los reclusos del fuero federal tienen amparos para evitar su traslado a otras prisiones y dijo que se necesita la reforma judicial para combatir la corrupción del periodo neoliberal. Dijo que se está purificando la vida pública y eso va a tomar tiempo.

Imagínense, convertir deudas privadas en deuda pública, ¿puede haber un atraco más grande que ese? (…) Una deuda de más de un billón de pesos que se mantiene igual y ya se pagaron intereses”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV