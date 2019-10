Gobierno no ha condonado impuestos a integrantes de la delincuencia, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró en su conferencia de prensa matutina de este martes que el gobierno federal no ha condonado impuestos a personas físicas o morales, incluyendo integrantes de la delincuencia organizada.

Te recomendamos: Gobierno de AMLO condonó adeudo a empresas vinculadas a narcos: MMCI

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal habló de la nota del periódico ‘Reforma’ que citó que se habían condonado los impuestos a personas físicas y morales, incluyendo integrantes de la delincuencia organizada y dijo que se comprobó que dicha información no era cierta, “es un tecnicismo que se utilizó, diría yo, de mala fe o sin cuidados suficientes por el diario para hacer una afirmación que no corresponde”.

El presidente de México señaló que no se despedirá a nadie por el señalamiento del periódico Reforma ante la supuesta condonación de impuestos a personas físicas o morales, “porque son funcionarios íntegros”.

La prensa conservadora no deja de atacarnos, se les pasó un poquito la mano”, expresó el mandatario nacional.

Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, dijo que el Servicio de Administración Tributaria no ha condonado a nadie impuestos.

Comentó que esa información se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera para que mantenga un monitoreo y levante una “banderita en el caso de que las personas ilocalizables, detecten movimientos o bienes, se les quite la baja contable.

No basta que las personas tengan bienes fuera de México porque necesitamos la posibilidad de ejecutar, no poderlos embargar, no hay instrumento internacional de cooperación fiscal para embargos, y estamos a expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso”, dijo.