Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 2 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 2 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional donde dijo que el uso de la fuerza ha quedado relegado y ya no se puede hablar de razón de Estado; dijo que su Gobierno busca convencer, dialogar y vivir en armonía y paz.

Por eso nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68″.

El presidente López Obrador reiteró su llamado a formar parte de las manifestaciones por el 2 de octubre de manera pacífica, aislar a los provocadores y no caer en provocaciones, “hacerse a un lado y exhortarlos, llamarlos, a que ese no es el camino”. Pidió no cargar armas, como petardos.

De todas maneras va a estar pendiente la autoridad, porque es nuestra función. Va a estar a cargo de llevar a cabo el seguimiento de toda esta manifestación sin impedirla, desde luego, la jefa de Gobierno (de la CDMX) y vamos a apoyar todo lo que ella decida”.

Cuestionado sobre los movimientos de mujeres que podrían infiltrarse en la marcha, el presidente dijo que la CDMX tiene la información y solo se trata de inteligencia, porque en su Gobierno ya no hay espionaje. Advirtió a quien se tape la cara, que los van a acusar con sus mamás y papás, porque está seguro que los verían como malcriados.

No es nuestro propósito señalar a nadie, se tiene la información. Se sabe todo. Ahora que no hay espionaje tenemos más información que antes, porque quien más nos informa es la gente”.

Miguel León-Portilla

Durante la conferencia, AMLO expresó sus condolencias por la muerte del maestro Miguel León-Portilla, a quien calificó como defensor de los pueblos originarios y estudioso de las culturas prehispánicas, de la filosofía y de la lengua. Dijo que cualquier homenaje será solo con el apoyo y autorización de los familiares y dijo que así será en todos los casos.

Denunció que el Gobierno “se apropiaba de difuntos, de quienes perdían la vida”. Dijo que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada se fue al exilio porque se enfrentó a Porfirio Díaz, vivió solo y pobre en Nueva York, pero cuando murió, Díaz mandó a Mariano Escobedo a traer el cuerpo y “fue usado, por quien lo había expulsado”.

Crédito con el FMI

Respecto a la negociación para renovar una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), AMLO dijo que es un fondo que no se ejerce y es para tener solidez en las finanzas públicas ante alguna contingencia. Señaló que se suscribió hace tiempo y los técnicos recomiendan que se mantenga para no generar inestabilidad o nerviosismo. Reiteró que México tiene una economía sana y admirable, algo que ya es reconocido por organismos internacionales, que ya hablan de que es sólida, dijo.

No tenemos ningún asomo de crisis, de recesión (…) Al contrario, un argumento que utilizó al Banco de México para bajar la tasa de interés fue que la economía de México está consolidada, fuerte”.

Precisó que no es contratar deuda, es un acuerdo suscrito antes y se ratificará.

También hoy se refirió al caso Ayotzinapa y señaló que quien ayude aportando información, tendrá garantías y apoyo del presidente y el Gobierno de la República. Afirmó que Alejandro Encinas es la persona indicada para recibir esa información y es de su “confianza absoluta”, agregó que él sabrá tratar estos datos con el sigilo que se requiere.

SAT, condonaciones e impuestos

Sobre las condonaciones de impuestos del SAT, AMLO dijo que ahora hay más recaudación, lo que muestra más eficiencia del Servicio de Administración Tributaria y que hay mas apoyo de los contribuyentes. Afirmó que se avanza en el propósito de reducir la evasión fiscal y quienes tienes deudas, se están poniendo al corriente.

Respecto a Diego Fernández de Cevallos, dijo que le pareció correcto que admitiera su adeudo y que ya esté en pláticas para ponerse al día.

No evade su responsabilidad, da la cara, la enfrenta. Y así debemos actuar todos cuando no estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No estar nada más cuestionando, sino lo importante es rectificar, no caer en la autocomplacencia”.

Reiteró que ya no hay condonaciones y eso “fue como un mal sueño”. Afirmó que en el Congreso ven con buenos ojos la reforma al Artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones de impuestos, que aclaró, son distintas de las devoluciones. Afirmó que ya no habrá “hijos predilectos”.

El SAT hace su investigación y la persona que supuestamente está incumpliendo tiene derecho de informar qué fue lo que compró (…) Si él fue engañado, porque le dieron una factura falsa, tiene que considerarse ese punto de vista. Pero además, luego el SAT tiene que enviar este expediente a la Procuraduría Fiscal” para que investigue.

Si ambas instancias consideran que sí hay fraude, se presenta un expediente para la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público inicia una investigación y se presentan las pruebas; si hay defraudación, el caso va al juez, y si se prueba, hay cárcel sin derecho a fianza. El presidente López Obrador dijo que es un proceso y debe haber pruebas.

López Obrador aclaró que no ha dialogado sobre las condonaciones de impuestos a Yeidckol Polevnsky y señaló que eran condiciones legales en el régimen anterior, eran medidas autorizadas por Hacienda. Dijo que todavía había condonaciones cuando empezó su Gobierno, hasta que dijo que se acababa.

Porque había ese marco legal, que lo permitía, y también esa concepción, esa voluntad política, que lo permitía, o esa impunidad, entonces ya no existe eso y así tenemos otros casos” como Aduanas, pero ya no se tolera la corrupción, declaró. No vamos nosotros a permitir que nadie abuse y que legalmente, pues no se pueda permitir estas prácticas. No vamos nosotros también a (…) utilizar nada en contra de adversarios o de políticos”.

Inversiones y pensiones

Sobre inversiones de empresarios, adelantó que se está elaborando un plan, pero no puede dar detalles, porque se están definiendo proyectos. Señaló que estos proyectos podrían financiarse con presupuesto público e inversión privada, y están analizando dónde pueden hacerse sociedades. Dijo que el propósito es reactivar la economía, que haya empleos y bienestar.

Reiteró que trabajan para revertir la privatización de la industria energética: señaló que las refinerías se están rehabilitando y que el 54% de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es estatal.

Declaró que también quiere garantizar el acceso de todos los mexicanos a internet y dijo que ayer se firmó un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y una empresa, para prestar servicios de internet. Adelantó que ya empiezan a trabajar en octubre y quieren comunicar a miles de pueblos, a más tardar, en el 2021.

También hoy fue cuestionado sobre las pensiones y AMLO aseguró que el Gobierno no hará uso de esas pensiones, que se van a cuidar. Aunque dijo que sí buscan un mecanismo para reestructurar las pensiones y bajar su costo.

No tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al Gobierno, porque no queremos ningún riesgo, y sí (…) buscar la manera de llevar a cabo una reforma, no ahora, porque tenemos que analizarlo bien y no va a significar afectar a los trabajadores. Y de una vez lo digo, no va a aumentarse la edad de jubilación”.

T-MEC

Sobre el T-MEC, AMLO dijo que tiene información de que en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, ven con buenos ojos la ratificación de este tratado comercial y están separando este tema de sus diferencias políticas, por la importancia que tiene para la economía y el comercio de México, Canadá y Estados Unidos.

Está en otra pista. Entonces, todo esto ayuda a que haya una actitud (…) de confianza en México”.

No culto a la personalidad

López Obrador declaró que acepta la propuesta de que la consulta revocatoria sea después de la elección federal, pero que sea el 21, un domingo. Dijo que también acepta que sean los ciudadanos los que soliciten la consulta de revocación de mandato.

Entonces no hay ningún obstáculo, pero es muy importante en el fondo que se quede establecido lo de la revocación del mandato, porque así llevamos a la práctica el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita”.

Refrendó que cuando termine su sexenio no planea reelegirse y no se meterá en cuestiones políticas, ni siquiera de su partido. No quiere, dijo, nada que se relacione con culto a la personalidad, calles con su nombre o estatuas, “lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos”.

Puerto Rico

Presenta cineasta documental sobre Ayotzinapa en la conferencia de AMLO, del 2 octubre de 2019 (YouTube)

Durante la conferencia, un joven cineasta le dejó al presidente una copia de un documental, en formato digital, sobre el caso Ayotzinapa. También cuestionó al presidente López Obrador sobre la postura de México sobre la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. AMLO respondió que su Gobierno se apega a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero también a favor de la independencia de los pueblos.

Afirmó que México seguirá con la tradición de luchar por esa independencia sin injerencismos y en contra de hegemonías que dominen en el mundo, pero respetuosos de la política de cada pueblo. Aseguró que nunca estarán de acuerdo con una invasión, “no hay derecho a que predomine la fuerza de una nación sobre otra”.

