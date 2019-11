Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 19 noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 19 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional. El mandatario presentó su libro “Hacia una economía moral” e informó que ya está a la venta y que pronto estará en plataformas de internet.

Señaló que en su libro se encuentra el fundamento de su política, es decir lo que se aplica en el periodo postneoliberal. Destacó que “siempre decían que no había de otra, aquí está el modelo alternativo”.

Sobre el tiraje de su libro y las ganancias que le dará éste, López Obrador dijo que el primer tiraje es de 40 mil ejemplares, pero ya se trabaja en la segunda edición. Dijo que le interesa ésta pues como en cualquier texto hay errores y ya se corrigen para la segunda edición. Explicó que la primera edición está bastante limpia y tiene pocos errores, pero se corregirán en la segunda edición.

Dijo que el libro estará a la venta en librerías digitales y que el costo será de 140 pesos. Añadió que aún está pensando qué hará con las regalías del libro y que lo tiene que consultar.

Pide AMLO no caer en provocaciones

Respecto a la reelección de Enrique Graue como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la situación crítica que vive la máxima casa de estudios, López Obrador dijo que le da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector y le deseó que le vaya muy bien. El presidente dijo que trabaja de manera coordinada con la UNAM, respetando la autonomía universitaria, para la elaboración de proyectos.

Acerca de los hechos de violencia, López Obrador dijo que reprueba que se aplique la violencia y pidió no caer en provocaciones. Señaló que los adversarios andan nerviosos, provocando, pero hay que hacerse a un lado y no caer en la trampa de la provocación y la violencia. El mandatario dijo que la misma ciudadanía va retirando el apoyo a estos grupos provocadores, porque ni siquiera siguen causas justas, se tapan la cara y no cuentan con un pliego petitorio. Reiteró que el cambio tiene que darse de manera pacífica y por el camino de la concordia.

Evo Morales

El presidente fue cuestionado sobre la estancia de Evo Morales en México y sobre en qué condiciones se encuentra, luego de críticas acerca de que el expresidente de Bolivia había comido en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. El presidente López Obrador dijo que eso no hay que tratarlo mucho porque es parte de posturas conservadoras y no hay que hacerles el caldo gordo. Aseguró que se actuó de acuerdo a la Constitución y mostró el artículo 89 de la carta magna acerca del asilo que se le brinda a una persona. El presidente dijo que México se apega a dos convenciones que existen sobre asilo, una de los años 20 y otra de los 50.

Ése es el marco legal, lo demás son pasiones”, dijo .

El presidente leyó el artículo que dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo, y que éste se otorgará de acuerdo a los tratados internacionales. López Obrador explicó que esto aplica para perseguidos políticos y por eso su gobierno está actuando como lo está haciendo. Pidió a los reporteros revisar las dos convenciones a las que hizo referencia porque ahí se definen las libertades de quienes reciben asilo.

El jefe del Ejecutivo señaló que el asilo es consustancial a la política exterior de México y dijo confiar en que se entienda de una política que viene de lejos, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Agregó que la protección a perseguidos políticos se ha puesto en práctica en México y se le ha dado refugio a mucha gente.

El modelo neoliberal

Un reportero abordó el tema del neoliberalismo y cuestionó cómo éste ha afectado a la democracia. López Obrador reiteró su postura acerca de que la política neoliberal afectó a los pueblos y al mismo tiempo ese modelo fue creando contradicciones pues ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías.

Dijo que el modelo neoliberal mexicano es una calca del porfirismo. Señaló que durante esta etapa creció la desigualdad y la inconformidad y ejemplificó cómo los peones debían pedir permiso al amo hasta para casarse. López Obrador explicó que la esclavitud fue abolida en México hace cien años y ese modelo de injusticia condujo a la Revolución mexicana. Reiteró que está demostrado que un modelo que oprime y empobrece al pueblo no tiene futuro, pues tarde o temprano produce inestabilidad, violencia e ingobernabilidad.

Celebró que sin violencia y de manera democrática se haya podido hacer a un lado el modelo neoliberal y reiteró que no es de sorprender que haya reacciones ante esto. Aseguró que si los conservadores llegan a tener éxito usando la fuerza, esto será transitorio porque los pueblos desean vivir en libertad y democracia.

López Obrador dijo que hoy se darán a conocer los datos sobre inversión extranjera en México y estos datos van a sorprender, porque “vamos muy bien y tenemos una economía sólida y fuerte”. Aseguró que se respetan los derechos individuales, no se fabrican delitos, se respeta la libertad de expresión y “vamos caminando”. Insistió en que su gobierno busca acabar con la corrupción y leyó una parte del primer capítulo de su libro. Sostuvo que la corrupción es un fenómeno económico y político.

El mandatario insistió en que la corrupción es lo que más ha dañado a México y refirió que en nuestro país lo que se necesitaba era desterrar la corrupción. Dijo que al no existir ésta debe haber crecimiento económico, empleo y bienestar, y así lo están entendiendo las empresas que vienen a México a invertir.

Hay que aceptar la alternancia, dice AMLO

Un reportero preguntó sobre el documental “Guerra Híbrida”, que aborda temas como la estrategia de grupos neoliberales para desestabilizar otros modelos económicos. El presidente dijo que los ciudadanos deben decidir sobre su destino y que la revocación del mandato es para eso. Señaló que puede haber mucha confrontación política, pero si existe un método democrático para dirimir diferencias va a haber paz y estabilidad. Sostuvo que el conservadurismo en México está moralmente derrotado.

“¿Quién va a querer en estos días que se regrese al oprobio, a la corrupción y al saqueo”?, cuestionó y reiteró que el pueblo no es tonto y la gente está consiente. Dijo que hay que avanzar y sentar las bases de la transformación. Añadió que hay que aceptar la alternancia y que no se puede aspirar a ser eterno en la política. Reiteró que el papel de su gobierno es establecer bases nuevas para vivir en una sociedad justa y que a los conservadores les cueste trabajo dar marcha atrás y “retrogradar”.

Caso LeBarón

Sobre el asesinato de miembros de la familia LeBarón, el presidente dijo que hay una investigación y se trabaja de manera conjunta con varias dependencias federales y estatales. Aseguró que se está haciendo la investigación y se está actuando. Confió en que se tengan resultados pronto y dijo que éstos se darán a conocer. Sobre el número de policías en municipios y estados, López Obrador aseguró que no había policías federales ni en los estados ni en municipios. Aseguró que México sigue siendo uno de los países con menos policías en el mundo, por número de habitantes. Aseguró que en el caso del Estado de México, donde hay 18 millones de habitantes, había 20 mil o 25 mil policías. Dijo que a nivel federal había 10 mil efectivos de la Policía para todo el país, por lo que fue importante la creación de la Guardia Nacional. Explicó que hay un acuerdo para que los fondos que reciben los estados y municipios en materia de seguridad se ocupen en la contratación de policías. Insistió en que se está trabajando para mejorar a las Policías federales y estatales.

Ante la insistencia de una reportera sobre el ataque a la familia LeBarón, López Obrador dijo que ya hay información sobre el crimen, pero se informará en su momento. El presidente no descartó una posible reunión con miembros de la familia LeBarón para explicarles qué es lo que se está haciendo. Aseguró que se está trabajando en la investigación y que su gobierno no protege a nadie, pues ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos como era antes.

“Ya no somos los mismos, nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a dar impunidad a nadie”, insistió.

Plan de apoyo a migrantes

El presidente dijo que se presentará un plan para la protección de los paisanos migrantes que vienen a ver a sus familiares en fin año. Dijo que se trabaja para darles toda la protección y el apoyo. Refirió que a finales de este mes se dará a conocer este plan.

Buen Fin

López Obrador señaló que hay signos que indican que está habiendo crecimiento en la economía mexicana y que hay varias formas de medirlo. Dijo que se tienen la cifras preliminares de lo que fue el Buen Fin y que hubo un aumento en las compras, con relación al año pasado. Reiteró que hoy se darán a conocer también los datos sobre inversión extranjera y que éstos son buenos.

“Hay buenas noticias”, dijo y recordó que el día 26 se suscribió el acuerdo del plan de infraestructura nacional con la iniciativa privada; agregó que hay información de que van por buen camino las negociaciones para la aprobación del T-MEC en Estados Unidos.

Aseguró que el peso no se ha depreciado, sino que es de las monedas que más se han apreciado con relación al dólar. Aseguró que la inflación está en los términos establecidos por el Banco de México. Reconoció que el empresario Carlos Slim está invirtiendo en México, como otros empresarios.

Si estuviera mal la economía no invierten o estarían invirtiendo en otras partes”, sentenció.

Rosario Piedra y la postura del PAN

Fue cuestionado sobre la postura de miembros del PAN de no reconocer a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y respondió que los inconformes están en su derecho, pero que fue un cambio de fondo que una mujer afectada por la violación de los derechos humanos, que padeció la desaparición de su hermano y que es hija de una mujer que ha luchado toda su vida por los derechos humanos, tenga en sus manos la comisión de los derechos humanos.

Cuestionó que a quién puede no gustarle que las víctima o familiares de las víctimas se ocupen de los derechos humanos, luego de que ese organismo se dedicó a simular y estuvo sometido al Estado en la épocas de mayor violación de los derechos humanos. Aseguró que no es fácil cambiar a la mentalidad conservadora. El presidente dijo que es bueno que exista el movimiento conservador y que no haya una sola corriente de pensamiento. Reiteró que no hay que limitar a nadie y que todo mundo se exprese, en relación a las críticas de algunos gobernadores panistas a la elección de Rosario Piedra.

Dijo que muchos les molesta que la hija de Rosario Ibarra de Piedra esté en la CNDH, pero es un acto de intolerancia y una falta de respeto. Señaló que tras esa postura hay una actitud revanchista, pues “cómo ahora los humillados, los vencidos, los sometidos van a formar parte del gobierno”. El presidente dijo que ahora están brotando sentimientos clasistas y racistas, y confió en que no se propague el odio.

López Obrador aseguró que hay conservadores que fingen ser liberales, pero son momentos de definición. Pidió no agredir, respetar y que cada quien esté en su sitio. Aseguró que identifica a los conservadores aun de lejos y aunque se disfracen.

Construcción de tres universidades

Respecto a su reunión con miembros de Microsoft, el presidente dijo que se está trabajando en la creación de escuelas para el manejo de tecnologías. Dijo que se trabaja en la creación de tres universidades y que Microsoft dará asesoría y garantizará que los egresados trabajen en las empresas de dicha compañía.

Explicó que también se busca crear redes, en la nube, para el combate a la corrupción. Añadió que otro punto que se trató es la ampliación de estas empresas en México, sobre todo en el tema tecnológico, lo que significará que haya más inversión en la materia.

Aseguró que Microsoft es una empresa muy importante que ha decidido tener a México como espacio para el desarrollo tecnológico y para invertir en el país. Dijo que su gobierno no anunciará proyectos que no se lleven a la práctica.

Acuerdo comercial con Singapur

López Obrador refirió que este martes recibirá a Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur, y que se establecerá un convenio de coordinación en materia comercial. Dijo que son expertos en el manejo y administración de puertos, y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos en el istmo.

Entonces sobre eso gira básicamente el encuentro del día de hoy. Tiene que ser un acuerdo con respeto, primero a la decisión de las comunidades del istmo y también considerando que debe haber más inversión nacional, más inversión de México por tratarse del istmo, sin descartar que participe un país como Singapur”.

Insistió en que el istmo va a predominar la inversión nacional.

Conflictos al interior de Morena

Sobre los conflictos al interior de Morena, el presidente dijo que no puede meterse en eso pues tiene la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos. Dijo que a todos los partidos les desea lo mejor y confía en que resuelvan sus diferencias de manera democrática. Dijo que ya no hay partido de Estado, como era antes, cuando el presidente era el líder del partido. Insistió en que él representa a todos los mexicanos y no puede meterse en cuestiones partidistas. Reiteró que la gente votó por un cambio y para que haya democracia.

Pidió que se erradiquen las prácticas antidemocráticas. Aseguró que quedará establecida la democracia y se acabará el fraude electoral, el relleno de urnas, la falsificación de actas, el uso de presupuesto para favorecer a candidatos y la parcialidad de las autoridades electorales. Recordó que el fraude electoral ya es delito grave.

Finalmente, el presidente dijo que es tan importante el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo este miércoles, que no habrá conferencia mañanera. Recordó que el desfile iniciará a las diez de la mañana y será una lección de historia.



