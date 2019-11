Dispuesto AMLO a reunirse con familias LeBarón y Langford

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está dispuesto a reunirse con las familias LeBarón y Langford si así lo piden, luego de que nueve de sus integrantes, tres mujeres y seis niños, fueron atacados presumiblemente por un grupo de narcotraficantes en el municipio de Bavispe, Sonora.

Si se necesita sí, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que ellos plantean. Si ellos desean entrevistarse conmigo yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información. Lo que puedo decir, a ellos y a los demás mexicanos es que estamos trabajando”, refirió el mandatario federal durante su conferencia matutina.

Aseguró que continúan las investigaciones del caso y en breve se informará sobre los resultados. Dijo que se cuenta con todo el testimonio de lo que se ha hecho y se presentará en su momento.

El presidente agregó se trata de una investigación abierta y que todas las dependencias trabajan de manera conjunta. Señaló que las dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad, de Marina, de Defensa, Inteligencia, en coordinación con las fiscalías de Chihuahua, de Sonora, así como con la Fiscalía General.

Agregó que se está haciendo la investigación y se está actuando. Dijo que no se quieren cometer imprudencias, pero sí se trabaja en la investigación.

López Obrador refrendó que su gobierno no protege a nadie y que ahora el Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. Dijo entender que sigan viendo con desconfianza al gobierno, pero “ya no somos los mismos”.

Nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a darle impunidad a nadie”, dijo y agregó que quienes tienen a su cargo de la investigación cuentan con todos los elementos, pero no se debe caer en conjeturas.

