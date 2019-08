Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 13 de agosto 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 13 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde se rinde un informe sobre la estructuración de la Guardia Nacional y cómo se ha avanzado. El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, detalló los despliegues realizados y en qué etapa de capacitación se encuentran sus reclutas.

Te recomendamos: Hay más de 56 mil elementos de Guardia Nacional en 150 coordinaciones

López Obrador dijo que se avanza poco a poco y se da prioridad a que no falten fondos para la contratación de nuevos elementos para la Guardia Nacional. Señaló que en 2020 se podrán cubrir 266 Coordinaciones en todo el país y “es una institución que va a quedar consolidada para la protección de los ciudadanos”.

Dijo que las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina apoyan mucho su proyecto porque no se corrompieron en los gobiernos anteriores. Además, dijo que la política social avanza como nunca.

Señaló que, para combatir la corrupción y si hace falta, habría mandos navales en todas las aduanas.

El presidente admitió que hay un déficit de policías en los cuerpos estatales: Hay 129 mil y faltan 102 mil 726. Señaló que en el caso de la Guardia Nacional es al contrario, va creciendo el número. Explicó que dialoga con los gobiernos estatales para que el Fondo de Seguridad se utilice para la contratación y capacitación de policías, y así aumentar su presencia en el terreno y su participación en las tareas de seguridad pública.

Los policías estatales son los más cercanos a la gente, entones es una labor conjunta. Afortunadamente hay muy buena relación con los gobernadores”.

Durante la conferencia, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Cresencio Sandoval, rindió un informe sobre las armas en México. Señaló que la ley mexicana permite a los ciudadanos poseer armas para su defensa con licencia, con excepción de las que son catalogadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Precisó que en los últimos diez años se han vendido, de forma legal, un poco más de 450 mil armas en todo el país.

Sedena rinde informe sobre venta de armas en México (YouTube)

Cuestionado sobre la vinculación a proceso de Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público, AMLO dijo que el juez debe decidir si se le declara formalmente presa. Señaló que, de acuerdo con el procedimiento, se deberá realizar un juicio.

Sobre la posible apertura de investigaciones contra otros exservidores públicos, como Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, dijo que la decisión también será de un juez, porque el poder judicial es autónomo e independiente del Poder Ejecutivo.

Respecto a las elecciones primarias en Argentina, cuyo resultado causó el desplome de la Bolsa de Buenos Aires y la caída del peso argentino, AMLO celebró que haya democracia y dijo que prefería no opinar, por ser respetuoso de los procesos internos de otros países y “para no atropellar nuestro principio de no intervención, que es una norma constitucional”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV