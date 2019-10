Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 1 octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 1 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se inaugura la Tercera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de Naciones Unidas.

El presidente López Obrador dijo que aplican una política que consiste en desterrar la corrupción y la impunidad, al tiempo que se instrumenta un Gobierno austero, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles y sin endeudar al país.

Ese es en esencia el modelo y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes”.

Refirió que se otorgan 10 millones de becas con una inversión de 60 mil millones de pesos y el programa de ‘Jóvenes construyendo el futuro’ implica que hay 900 mil personas trabajando como aprendices. Dijo que las remesas podrían alcanzar 35 mil millones de dólares este año y que son las mayor fuente de ingresos para México.

AMLO también dijo que en 5 de cada 10 hogares ya hay apoyos por programas sociales, pero en comunidades indígenas esa cifra se eleva de 9 de cada 10.

Cuestionado sobre el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), AMLO dijo que su Gobierno quiere que todos los jóvenes estudien y reiteró su denuncia de que antes, en la época neoliberal, rechazaban a los aspirantes porque no había lugares, no porque no pasaran el examen.

Dijo que los que tengan para pagar escuelas privadas, están en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación en todos sus niveles.

Respecto a la percepción de que los policías son corruptos, dijo que poco a poco irá cambiando.

AMLO anunció que va a Oaxaca e insisitió que todas las giras se hacen por tierra. Reiteró que está por vender el avión presidencial que fue valuado en 7 mil mdp y que “no lo tiene ni Donald Trump”. Declaró que ese el ejemplo de lo que su Gobierno entiende por austeridad.

Durante la conferencia, se presentó una denuncia sobre la escasez de agua que afecta a los productores y una mujer le regaló café mexicano al presidente.

Con información de redes sociales

MLV