Sigue en vivo la conferencia por el coronavirus en México de hoy, 26 de julio de 2020, que ofrecen autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) desde Palacio Nacional en Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López-Gatell informó que suman 390 mil 516 casos confirmados de COVID-19, en tanto que la cifra de fallecimientos llegó a 43 mil 680.

Añadió que los casos estimados se calculan en 432 mil 572, con 51 mil 612 enfermos activos.

En torno a la ocupación hospitalaria, destaca nuevamente Nuevo León con el 77% de su capacidad hospitalaria comprometida. Le siguen Tabasco con el 73%, Nayarit con 72%, Coahuila con 69% y Colima con 68%. En Ciudad de México la ocupación es del 54%, mientras que en el Estado de México es de 47%.

Respecto a la disponibilidad de camas de terapia intensiva, también Nuevo León ocupa el primer lugar con una ocupación del 68%; le sigue Tabasco con 66%, PUebla con 55%, Baja California con 54% y Veracruz con 51%. En Ciudad de México y Estado de México la ocupación en terapia intensiva es de 49 y 43%.

López-Gatell también dedicó parte del informe técnico a mostrar el comportamiento de la epidemia en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se observan reducciones en los casos estimados.

Para el caso de Chihuahua, destacó una disminución de -4% en los casos estimados con 523 registros activos. En el caso de Durango también se observa una disminución del -10% con 670 casos activos. Para Sinaloa el descenso es más notorio, con una baja del -32% y 785 enfermos activos.

Segunda semana consecutiva con menos casos confirmados

El subsecretario López-Gatell destacó que se trata de la segunda semana consecutiva con menos casos confirmados.

Detalló que en la semana 28 y 29 de la pandemia los números de contagios fueron menores con respecto a la semana 27.

“Corresponde con lo que hemos señalado de desaceleración de la epidemia, ojalá se mantenga, lo hará en la medida que nos mantengamos atentos y siguiendo las distintas medidas de control sanitario”, dijo López-Gatell.

“En resumen, la epidemia no ha acabado, se desacelera. Tenemos dos semanas consecutivas de una señala a nivel nacional de desaceleración y reducción”, destacó López-Gatell.

No obstante, llamó a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias. “Esta expectativa de que a partir de una reducción ya no hay retorno, no la abriguemos, las epidemias no funcionan así”, remató.

América Latina, la región con más casos de COVID-19

América Latina y el Caribe se convirtieron este domingo en la región con mayor cantidad de contagios de coronavirus en el mundo, al sumar 4 millones 340 mil 214 y superar los casos registrados en América del Norte, según el conteo de la AFP basado en fuentes oficiales.

Es la primera vez que la cifra de infecciones en la región sobrepasa los registros de América del Norte, que acumula un total de 4 millones 330 mil 989 casos. En esta última, los casos corresponden mayormente a Estados Unidos, el país más afectado del mundo, con 4.2 millones de contagios y cerca de 150 mil muertes.

En América Latina, Brasil es el principal impactado, con 2 millones 394 mil 513 casos y 86 mil 449 decesos hasta el sábado. También se han registrado alzas en los contagios de países como México, Perú, Colombia y Argentina, que intentan reanudar sus actividades ante el impacto económico de la pandemia.

En número de fallecimientos, Europa sigue a la cabeza de las fatalidades, con un total de 207 mil 933, seguida por América Latina y el Caribe con 182 mil 726, y Estados Unidos y Canadá con 155 mil 673 conjuntamente.

En mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al continente americano el nuevo epicentro de la pandemia, después que Europa fuera duramente golpeada en los meses anteriores.

Desde entonces, el COVID-19 se ha expandido a toda velocidad, encendiendo alarmas en organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que manifestó preocupaciones sobre los más vulnerables.

Desde que fue detectada por primera vez en China a fines del año pasado, la enfermedad ha causado en total más de 16.2 millones de casos y por encima de 646 mil muertes alrededor del mundo.

