Terminan 25 millones de alumnos el Ciclo Escolar 2020-2021

Con un reducido número de alumnos y padres de familia, la directora de una escuela en la colonia San Simón entregó medallas a quienes tuvieron un mejor desempeño en el ciclo escolar que concluyó este viernes.

A las 10:00 de la mañana inició el ingreso de los premiados, cuidando la sana distancia y usando cubrebocas.

La mayoría de los alumnos de primaria no se habían visto desde hace más de un año, cuando iniciaron las clases virtuales.

Nancy, estudiante de primaria, expresó: “Yo quiero regresar a clases, ya me urgía, aunque este año escolar me encantó totalmente porque hacíamos cosas divertidas, aunque no me gustaba que unos compañeros venían acá y yo decía: ‘¡por favor, llévenme!”.