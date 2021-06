Clases en la UNAM continuarán a distancia el próximo semestre 2022-1

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a sus alumnos que para el próximo semestre 2022-1 las clases continuarán a distancia y gradualmente se incrementarán las actividades presenciales, además se irá ajustando el aforo conforme avance el plan nacional de vacunación contra la COVID-19.

“Las clases se normalizarán gradualmente a lo largo del semestre 2022-1 y se irá ajustando el aforo conforme avance el plan nacional de vacunación. Esto implica que continuarán las clases a distancia y gradualmente se estarán incrementando las actividades presenciales”, se lee en un comunicado de la UNAM.

Señaló que se dará prioridad a la reanudación de actividades clínicas, prácticas y experimentales en grupos reducidos, respetando el aforo máximo establecido por cada entidad académica.

Dio a conocer que los últimos tres semestres 2020-2, 2021-1 y 2021-2 no se contabilizarán en el cálculo de los tiempos de inscripción a los que tienen derecho los estudiantes de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones.

Explica que las calificaciones no aprobatorias y de NP (no presentado) que se asienten en este mismo período no se contabilizarán para los efectos del Artículo 33 del Reglamento General de Inscripciones.

Indicó que los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas seguirán otorgando las suspensiones temporales que soliciten los alumnos en este período, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General de Inscripciones.

Para el ciclo escolar 2021-2022, los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas podrán acordar la suspensión temporal de la seriación obligatoria en las materias en las que ésta exista, manteniendo la seriación indicativa.

Finalmente, el comunicado de la máxima casa de estudios explica que para el ciclo escolar 2021-2022 el secretario General de la UNAM delegará temporalmente a los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas la atribución que

le confiere el artículo 26 del Reglamento General de Exámenes para autorizar un número mayor a dos exámenes extraordinarios por semestre a los alumnos que así lo soliciten.

Con información de Noticieros Televisa.

RAMG