Concluye vacunación contra COVID en las alcaldías GAM e Iztapalapa

Luego de 5 días, este martes concluyó el periodo de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Antes de las 8 de la mañana los adultos mayores de la alcaldía Gustavo A. Madero comenzaron a llegar al módulo de vacunación ubicado en la preparatoria 9 de la UNAM. Previo al ingreso, empleados del gobierno de la Ciudad de México revisaban sus documentos y los orientaban.

“Es una cosa magnífica, excelente por no dejar de reconocer la atención, se esmeraron totalmente al 100%, tienen la atención de uno, más que viene uno con bastón, le dan esa oportunidad de pasar a la vacuna, pero está muy bien organizado ahorita todo esto”, dijo el señor Antonio Tovar, adulto mayor de la GAM.

Menos de 40 minutos fue el tiempo que les llevó a los adultos mayores en registrarse, vacunarse y permanecer en el área de observación.

“Que si teníamos algún síntoma que hoy descansáramos, que no tomáramos nada de paracetamol y esas cosas, que si presenta un síntoma solo será un día o dos si acaso, si pasa de tres días entonces si acudir a nuestro médico, no tomar bebidas alcohólicas, no ponerse hielo en el brazo. Me siento bien, no me dio ni mareo, algunas personas les da un poquito de mareo pero no, estamos bien”, enfatizó la señora Teresa Uribe.

En el área de pabellones del Palacio de los Deportes se instaló un módulo de vacunación para los habitantes de la alcaldía Iztapalapa, al igual que en Gustavo A. Madero, el procedimiento fue rápido.

“Excelentemente bien, una atención increíble, hubo personas que decían ‘hasta que nos están tratando como merecemos’, muy bien, de verdad, todo excelente. Nos tardaron un poquito porque tenían que llenar toda la sala para que pudieran traer las vacunas al mismo tiempo a todos para que no perdieran su efectividad”, señaló Angélica Villanueva, adulto mayor de Iztapalapa.

Para que su estancia durante la vacuna fuera divertida, los adultos mayores escucharon música.

“Contento, a gusto, ahorita pusieron música de mis tiempos, las clases del Cha Cha Cha, pues alegró el espíritu, del baile y de sintonía con mi organismo. No me dolió, estoy acostumbrado a eso, digo habían puesto aquí intramuscular, cuando eran como de aceite, algo así, entonces si dejaban el pie tieso, no, estás cosas no”, afirmó Joaquín Zamora, adulto mayor de Iztapalapa.

En los pabellones del Palacio de los Deportes también fueron atendidos los rezagados de las distintas alcaldías de la Ciudad de México.

También los rezagados fueron atendidos rápidamente, todos salieron contentos después de su vacuna.

“Porque salí de viaje y cuando me tocaba a mí, mi vacuna, vine el miércoles y ya en la alcaldía Benito Juárez ya no había vacunas para mí, hablé a Locatel y me dijeron que tenía que tener paciencia hasta que me hablaran para que yo me enviaran a otra delegación, otra alcaldía, por eso vine, ya me mandaron el mensaje y hoy vine a vacunarme”, concluyó Virginia Mena, adulto mayor de Benito Juárez.

Será hasta después de 21 días cuando los adultos mayores regresen aplicarse la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Con información de Bogdán Castillo

KAH