Vacunación de adultos de entre 50 y 59 años comenzará en mayo: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que en mayo dará inicio la vacunación COVID de los adultos que estén entre los 50 y los 59 años.

Lo anterior lo compartió, la noche del martes 6 de junio de 2021, tras su intervención en al conferencia de salud realizada en Palacio Nacional.

Comentó que para esa etapa de vacunación se tiene previsto abrir un registro, tal y como sucedió en la etapa de los adultos mayores a los 60 años de edad.

Hugo López-Gatell dio a conocer minutos antes que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó para uso de emergencia una nueva vacuna contra COVID-19, llamada COVAXIN.

“En este momento no hay un plan específico de adquirir esta vacuna, me anticipo a una pregunta de ustedes; sin embargo, hemos considerado que es pertinente que existan resoluciones de autorización de uso de emergencia cuando existe mérito técnico de las vacunas. No tiene esta autorización un alcance para que se comercialice la vacuna en México, es exclusivamente para su uso gubernamental en el contexto de programa vacunación contra COVID”, aclaró.