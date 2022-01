Con ‘Hazlo Correcto, Hazlo Seguro’ pide Metro no bajar la guardia ante casos covid

El Sistema de Transporte Colectivo Metro llamó a los usuarios a utilizar de forma correcta el cubrebocas en esta temporada invernal y ante el aumento de casos covid-19.

Por lo que brigadas de atención al usuario del Metro recorren de forma aleatoria, trenes y estaciones, con la finalidad de exhortar a los usuarios a utilizar de forma correcta el cubrebocas.

Las brigadas están debidamente identificadas con chalecos color naranja y realizan los recorridos en los horarios de mayor afluencia, tanto en la mañana como por la tarde noche.

De forma alterna, difunde en sus plataformas digitales la campaña “Hazlo Correcto, Hazlo Seguro”, con el llamado a no bajar la guardia y apelando a la corresponsabilidad ciudadana para no contagiar y no contagiarse de covid-19.

El Metro recordó a los usuarios que al ingresar a las instalaciones deben utilizar de forma obligatoria el cubreboca y se debe hacer de forma correcta.

Al colocarse o retirar el cubreboca se deben lavar las manos con agua y jabón, o en su caso utilizar soluciones a base de alcohol. El cubebocas debe cubrir desde la nariz hasta el mentón y de debe ajustar de forma adecuada para que no caiga de su posición.

El uso correcto de cubrebocas reduce la emisión de microorganismos o gotículas de saliva, lo cual es fundamental en espacios cerrados como son las estaciones o los trenes.

El Metro recomendó a los usuarios utilizar cubrebocas que sean de tela lavable, con dos capas o más. Es preferible utilizarlo que están fabricados con algodón en su interior y poliéster al exterior poliéster, con resistencia a la humedad. También se pueden utilizar mascarillas que son de un solo uso.

Los cubrebocas pueden ser reutilizables, siempre y cuando sean lavados con agua y jabón y se utilicen secos de forma constante.

Los cubrebocas deben ser retirados desde los resortes y se debe evitar tocarlos de forma directa en la parte que cubre nariz y boca, ya que al hacerlo son contaminados.

Solicitó a los usuarios no utilizar cubrebocas de tela delgada o que dificulten la respiración, así como los que tengan válvulas.

Al cumplir con estas recomendaciones, los usuarios del Metro elevan la garantía de protección que brinda el cubrebocas.

Para desinfectar manos, el Metro ofrece a los usuarios 365 dispensadores de gel antibacterial, los cuales están colocados en taquillas de estaciones. En próximos días se instalarán más dispensadores en las líneas activas de la red.

Desde 2020 se han repartido cerca de 23 mil 400 litros de gel antibacterial. La invitación es a no relajar las medidas y no bajar la guardia.

De igual forma, continúan las acciones de desinfección de trenes en talleres, así como sanitización en terminales. En 2020 y a la fecha, se han desinfectado 25 mil 260 trenes.

El llamado adicional es a no bajar la guardia y continuar acatando las cinco reglas para viajar en el Metro, las cuales son:

El uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar al Metro y se debe mantener puesto durante toda la estancia al interior de las instalaciones, de forma adecuada, cubriendo completamente desde la nariz hasta la barbilla. Así mismo, se exhorta a los usuarios a usar careta, ya que ésta brinda un mayor nivel de protección.

Usar gel antibacterial al interior de la red, luego de sujetarse a los pasamanos y estructuras metálicas, así como a evitar llevarse las manos a la cara durante el trayecto. Posteriormente, al llegar al lugar de destino, lavarse las manos con agua y jabón.

Permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar al teléfono celular. La acción está encaminada a disminuir la emisión de gotículas de saliva que se generan al hablar, y con ello reducir la posibilidad de contagio en espacios cerrados.

En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la zona de la nariz y boca con el ángulo interno del codo.

Como medida sanitaria básica y primordial, se debe evitar ingerir alimentos o bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón, así como en las zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos.

Con información del STC-Metro.

