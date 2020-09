Con desaparición de fideicomisos se destinarían 150 mil mdp para vacunas de COVID: Mario Delgado

El líder de los diputados morenistas, Mario Delgado, informó que, con la desaparición de algunos de los 55 fideicomisos públicos, como se pretende aprobar en los próximos días, se dotará al gobierno federal de 150 mil millones de pesos para destinarlos a la compra de la vacuna contra el COVID-19.

En conferencia de prensa, el diputado Mario Delgado aclaró que no todos los fideicomisos públicos desaparecerán y que se mantendrán los apoyos que algunos otorgan.

El PRI reclamó que no se haya etiquetado el presupuesto para comprar la vacuna contra el Covid-19 dentro del proyecto de Egresos que ayer recibieron de la Secretaría de Hacienda.

“No se queda establecido con claridad dónde están los 50 mil millones que se van a requerir, cifra del gobierno, para comprar la vacuna, es decir, yo creo que ahí se tiene que revisar para que se asigne claramente dónde están los miles de millones que se requieren para la vacuna, que eso es lo más importante, desde mi punto de vista, si no hay vacuna, no se va a resolver el problema”, explicó el Dip. René Juárez, coordinador PRI

En coincidencia con el PAN consideraron más optimista que realista la estimación de crecimiento de la economía del 4.6 por ciento para el próximo año, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

“En primer lugar no cuadra el crecimiento económico, sería sensacional que llegáramos al 4.6 de crecimiento cuando hemos caído hasta el menos 18, es un indicador optimista, no lo veo que sea realista / la bolsa de dinero que llega al gobierno federal es el dinero de todos los mexicanos, no es el dinero del presidente”, explicó el

diputado Patricia Terrazas (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda.