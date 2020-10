Como nunca, capitalinos hacen largas filas para vacunarse contra la influenza

Arrancó la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional vacunaron a los funcionarios de salud, encabezados por el subsecretario Hugo López-Gatell.

Te recomendamos: Este 1 de octubre inicia campaña de vacunación contra influenza en México

En la Ciudad de México, como nunca y desde temprano se formaron filas de gente que quería vacunarse.

Flor Isela tiene 10 años continuos aplicando la vacuna contra la influenza. Este año, asegura, ha sido diferente.

“Para ser el primer día en donde estamos aplicando el biológico sí ha habido mucha demanda. Anteriormente teníamos que ir a buscarlos a sus domicilios”, comentó Flor Isela Esparza, supervisora del centro de Salud “Dr. Juan Duque de Estrada”.

En centros de salud de la Ciudad de México las filas fueron más largas de lo habitual.

“Llegué, me formé, me tardé tres minutos y me inyectaron: gratuito, rápido, económico, muy bien, no se siente nada, no te duele. Todo bien, pues es gratuito señores, ¿qué más quiere uno?”, apuntó Luis Montero, en testimonio.

“La gente está llegando con todas las medidas de protección, si podrán observar, tenemos el manejo de la sana distancia. Todo el mundo viene con cubrebocas, careta”, señaló Lucia Patricia Mejía, jefa de enfermeras centro de salud “Dr. Juan Duque de Estrada”.

Adultos mayores y niños recibieron la vacuna. También aquellos que no son considerados vulnerables.

“Nosotros tenemos una política de cero rechazo dentro de los servicios de salud, quien venga aquí, venga de donde venga, sea quien sea”, comentó Romeo Martínez, director de la jurisdicción sanitaria en Venustiano Carranza.

“Viene muy intensa esta temporada invernal, está muy fuerte y desgraciadamente tenemos la situación que todavía estamos dentro de la pandemia y si esto se llega a conjuntar se va a hacer una sinergia y tenemos que estar prevenidos”, comentó José Esquivel Olmos, director del Centro de Salud “Dr. Juan Duque de Estrada”.

Algunos incluso aprovecharon para vacunar a sus mascotas.

“Vine a vacunar al gato contra la rabia y yo contra la vacuna de la influenza / no me vaya a pegar la influenza y sale peor”, señaló Aldo.

“Venimos a vacunarnos nosotros y también a vacunar a los perritos, ahorita más que nunca nos tenemos que cuidar mucho”, dijo Ricardo.

Con información de Farah Reachi.

LLH