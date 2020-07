Comerciantes del Mercado Álamos, en CDMX, construyen espacio seguro contra COVID

Comerciantes del Mercado Alamos de la alcaldía Benito Juárez echaron a volar su creatividad para construir un espacio seguro y mitigar el riesgo de contagio de COVID-19, después de que 3 locatarios fallecieran por el virus.

En el área de comidas, comerciantes fabricaron estructuras con tubos de PVC y plástico adhesivo para aislar a cada cliente, colocaron dibujos de Susana Distancia y botellas de gel antibacterial.

Ahorita no hay economía para comparar acrílico o algo así, optamos por algo más fácil de limpiar que es el PVC. Cada que se retira una persona se le echa sanitizante y se limpia el plástico. En total toda la estructura que hicimos nos salió en 650 pesos, cotizamos el acrílico y eran casi 5 mil pesos. Muchos se molestan al no poder estar juntas las personas, muchos nos dicen, es que por qué nos separan, por seguridad de ustedes y de nosotros. Aunque se enojan”.

En el 95% de los 268 locales del Mercado Alamos, comerciantes colocaron estructuras plásticas.

Así se cubren pollerías, carnicerías y abarrotes.

En este mercado, los clientes no pueden tocar ni frutas, ni verduras.

La mayoría de los clientes, están conformes con esta nueva dinámica.

“Pues me parecen muy buenas, me sorprende. Me parece bueno, es un poco difícil pedir las cosas pero está muy bien. El que no puedas agarrar o escoger las cosas, no se te complica. Cambia las cosas, confío en que me den lo mejor y ahora sí que es por protección de todos”, dijo un cliente. Julio, cliente: