Brigadas médicas de CDMX visitan a pacientes vulnerables al COVID-19

Brigadas médicas de la CDMX acuden a visitar a aquellos pacientes que, por padecimientos como diabetes e hipertensión, entre otros, son vulnerables a contraer COVID-19.

Te recomendamos: CDMX entra en alerta por aumento de casos COVID-19; podría regresar a semáforo rojo

Don Antonio Damián González quien por la diabetes sufrió la amputación de sus dos piernas, es hipertenso y además padece angina de pecho. Es considerado parte del grupo vulnerable al coronavirus.

Luego de ser atendido por la brigada del programa Salud en tu Casa del Gobierno de la Ciudad de México comentó que, a pesar de la pandemia, no le ha faltado atención médica.

Don Antonio asegura que se ha cuidado del coronavirus quedándose en casa, pero le ha afectado porque ha perdido movilidad.

“No he podido ir a mi rehabilitación porque están cerrados, están suspendidas todas las actividades ahí en el centro de rehabilitación y en Xoco tampoco me han dado consulta”, dijo.

La esposa de Don Antonio, Doña Candelaria Estrada es diabética y también forma parte del grupo vulnerable al coronavirus.

Además de cuidarse, ella tiene que ver por su esposo.

“Como pueden ver él es discapacitado y a mí me costaría mucho trabajo llevarlo al hospital a sus citas al doctor, a la clínica y con ellos aquí me ayudan muchísimo a mí personalmente me ayudan mucho. Anteriormente nunca nadie venía, ningún doctor a tocarnos y a preguntarnos como estábamos o cómo estamos en el momento y hasta ahora que tenemos ese servicio la verdad yo me quedo sorprendida porque antes nadie preguntaba por nosotros”, explicó Candelaria Estrada.