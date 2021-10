Comerciantes bloquean por más de cinco horas la Autopista Lerma-Valle de Bravo

Durante más de cinco horas, comerciantes originarios de Temoaya, Estado de México, bloquearon la autopista Lerma- Valle de Bravo en ambos sentidos.

Los manifestantes que pertenecen al tradicional tianguis que se instala todos los domingos en la cabecera municipal, tomaron la vialidad desde la nueve de la mañana a la altura de San Antonio del Puente, para exigir al ayuntamiento renovar los permisos de 400 vendedores para ejercer su actividad los fines de semana.

También, señalaron que, en Avenida Reforma, de la cabecera municipal, donde ellos trabajan, está por iniciar una obra y que quieren aprovechar para removerlos del lugar.

“Solo sabemos que se va a aplicar una obra, en calle Reforma, donde no ha habido mesa de trabajo // Nos van a remover de nuestros lugares de trabajo, es por ello que no vamos a permitir que se ejecute, en cuanto no haya una negociación con el ayuntamiento”, afirmó Raúl Marcial, líder tianguista de Temoaya.