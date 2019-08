Cofepris detiene distribución de medicamento para tratar el cáncer: HIMFG

Autoridades del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) aseguraron se recibiría metotrexato gracias a una donación del IMSS, pero la Cofepris detuvo la comercialización y distribución de este medicamento al proveedor del hospital porque está bajo investigación.

Te puede interesar: “No me quiero morir”, niño con cáncer pide medicamentos a AMLO

Conforme avanzó el día quedó claro que la Cofepris, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, detuvo la comercialización y distribución de este medicamento al proveedor del Hospital Federico Gómez porque está bajo investigación.

“Nuestras necesidades para el mes son de en promedio 600 frascos de 500 miligramos y 400 y tantos frascos de 50 miligramos. Esta aportación del IMSS que aún no platicamos de qué forma si lo vamos a devolver, va a ser un donativo, hoy en la mañana hablé con el director general del Centro Médico y me dijo, ‘ya entregué los frascos’, hoy tienen que llegar los frascos”, dijo Mónica Villegas, directora del Hospital Infantil Federico Gómez.

El Instituto Mexicano del Seguro Social entregó metotrexato a las autoridades del Hospital Federico Gómez para frenar la crisis de desabasto.

Este medicamento se utiliza en el tratamiento del 50 por ciento de los pacientes con cáncer.

A diferencia de otros medicamentos, sus dosis no existen en stock, ya que necesitan personalizarse.

“Ellos preparan en sus centros de mezcla todos los medicamentos para la quimioterapia, entonces nos mandan todos los días en distintos horarios las dosis exactas de los pacientes”, comentó Mónica Villa, directora médica del Hospital Infantil Federico Gómez.

Desde junio, el hospital fue notificado por Grupo Pisa Laboratorios, que podría tener problemas para abastecer el metotrexato.

Según autoridades del hospital, desde hace días el laboratorio detuvo su distribución y el 12 de agosto pasado dejaron de surtirlo por completo.

-¿Cuáles son las causas de que no haya medicamento?

“No hay mucha claridad. No hay materia prima, en otros casos la Cofepris tiene detenido la producción de algunos o detuvo algunos lotes por quejas que se presentaron, sí es un problema””, expuso Mónica Villa, directora médica del Hospital Infantil Federico Gómez.

El pasado 5 de junio, la Cofepris suspendió a Central de Mezcla Productos Hospitalarios, filial de Grupo Pisa, por su presunta relación con el brote de una bacteria, que afectó a 69 pacientes en Jalisco en mayo pasado dos días después, la empresa alertó en un comunicado, que no podría “distribuir ni comercializar” el medicamento por las investigaciones de las que era objeto.

La Cofepris informó también que Pisa tiene permisos para importar el metotrexato, vigentes hasta 2020, pero que, debido al cierre de su laboratorio en la Ciudad de México, solo podía distribuir y comercializar los lotes que tenía en el resto de sus almacenes en el país.

“Tiene que ver con esa condición de la empresa, efectivamente, no necesariamente con la presencia bacteria, pero sí con las condiciones de proceso que pudieran ocasionar alguna contaminación, lo que sigue dar con otras empresas productoras, independientemente que la empresa pisa tuviera en almacén producto pues en general se busca que otros productores también participen”, comentó Elvira Espinosa, directora de Autorización Sanitaria de Cofepris.

La Secretaría de Salud se comprometió a adquirir el medicamento para evitar una nueva crisis.

“Se pusieron a evaluar que no había en el Hospital Infantil Pediátrico, pero existe una cantidad suficiente de inmediato, el metotrexato como tal tiene inclusive varios otros elementos compuestos que hacen que se pueda sustituir y la segunda cosa, si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia medicamente”, dijo Jorge Alcocer, secretario de Salud.

Con información de Elizabeth Mávil, Gloria Murata y José Ángel Ramírez.

LLH