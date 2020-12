Coalición del PAN, PRI y PRD busca quitarle presupuesto a los pobres, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este miércoles contra “Va por México”, la coalición electoral anunciada por el PAN, PRI y PRD para contender en las elecciones intermedias de 2021, y aseguró que lo que buscan es quitar el presupuesto a los pobres.

El presidente dijo que los integrantes de la coalición “representan al antiguo régimen” de corrupción y violencia.

Añadió que como ahora ya se está llevando a cabo una transformación en el país, los opositores se quitan las máscaras y se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y la violencia.

Los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron el martes una coalición para evitar que el partido de López Obrador revalide en 2021 su mayoría en la Cámara de Diputados.

El presidente reprochó que estos partidos quieren dominar la Cámara Baja para así controlar el presupuesto del Gobierno, porque, dijo, “no soportan” que haya pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes pobres y apoyos para menores con discapacidad.

“Y cuál es la función principal de la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto, o sea, no aguantan, no soportan que haya pensión a los adultos mayores, el que haya pensión para niñas y niños con discapacidad. No soportan el que los estudiantes pobres reciban becas, les molesta hasta el que se exprese, aunque no se lleve a la práctica porque significa todo un proceso y hay muchos obstáculos, precisamente, porque son muchos los intereses creados, les molesta que se hable de atención médica y de medicamentos gratuitos”, dijo.