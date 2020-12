PAN, PRI y PRD anuncian alianza ‘Va por México’ para elección de 2021

Las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD anunciaron que irán juntos en la Coalición “Va por México”, para enfrentar a Morena en las elecciones federales del 2021 para renovar la Cámara de Diputados.

“El PAN, el PRI y el PRD hemos tomado la determinación de unirnos por el bien de México, la Coalición ‘Va por México’. Es un esfuerzo conjunto que parte del reconocimiento de una realidad adversa, de un diagnóstico en el que coincidimos y de una plataforma que se ha ido construyendo siempre pensando en la ciudadanía como el centro neurálgico del proyecto de todos, no podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de experimentos fallidos y funcionarios inexpertos que por dolo o simple desconocimiento tiren por la borda décadas de construcción de las instituciones”, refirió Alejandro Moreno Cárdenas, presidente Nacional del PRI.

A través de un evento virtual, los presidentes nacionales de los partidos integrantes de la Coalición “Va por México” criticaron el desempeño y las políticas del Gobierno federal.

Los partidos decidieron dejar de lado sus diferencias políticas y unirse para enfrentar al gobierno y su partido Morena.

“No desconocemos los errores cometidos y no debemos repetirlos, esta coalición amplia de partidos y sociedad y la disposición a llevar candidaturas no partidistas son pasos en el sentido de una autocrítica real ante el país, estamos conscientes de que enfrentaremos las presiones provenientes del poder presidencial desde el púlpito mañanero, porque el presidente sabe que nuestra unidad es veneno puro para su proyecto autocrático y que le podemos ganar, Morena no es invencible, es un gigante con pies de barro y es plenamente derrotable sí y solo sí este frente amplio y social camina unificado”, destacó Jesús Zambrano, presidente Nacional del PRD.