CNTE también desplaza a maestros que se evaluaron en Reforma Educativa

En Chiapas, el premio que han recibido los maestros que durante el sexenio pasado creyeron que los ascensos se ganaban presentando exámenes y sacando las mejores calificaciones, ha sido ser desplazados de sus puestos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Te recomendamos: CNTE desplaza a maestros que se niegan a suspender clases por movilizaciones

En 2016, el maestro Luis Felipe Aguilar, con 22 años de enseñanza, se evaluó ante el Servicio Profesional Docente para ascender al cargo de director técnico en escuela primaria. Lleva tres años, peregrinando en una veintena de escuelas, en diversos municipios del estado, buscando un lugar para trabajar.

Integrantes de la CNTE, que controlan la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Pedro Gómez Bámaca, no le permiten ingresar a ningún centro escolar por haberse evaluado con la anterior Reforma Educativa.

Me presenté con la supervisora escolar, pidió que se presentara la parte sindical, decidieron ellos que yo no podía estar ahí”, relató el maestro.

El año pasado, la Secretaría de Educación (SEP) y la Coordinadora aplicaron exámenes de admisión al servicio docente, ofreciendo 467 plazas.

“Tuve que pasar con más de 100 en cada uno de los dos exámenes, sin embargo, los docentes que presentaron el examen tradicional con la CNTE obtuvieron 32, 35, 16, 22, de resultados”, señaló el profesor Luis Felipe Aguilar.

Las nuevas autoridades educativas denuncian que esas plazas fueron vendidas.

Los maestros tienen que comprobar que participan en paros de labores, marchas, bloqueos de carreteras y toma de edificios gubernamentales por medio de una constancia de militancia sindical para obtener ascensos, cadenas de cambio y trámites administrativos.

Él que no tiene esa hoja expedida por la CNTE, no tiene derecho a préstamos, no tiene derecho a ascenso, no tiene derecho a cambios de escuela, de zona o sea, no tiene derecho a la caja de ahorro, a la fabes, entre otros”, reiteró Marco Antonio Cordero, maestro desplazado en Chiapas.