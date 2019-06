CNTE desplaza a maestros que se niegan a suspender clases por movilizaciones

En Chiapas continúan los abusos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contra maestros y directores que no se someten a su control.

Durante los últimos años, 600 maestros han sido desplazados años por negarse a suspender clases o participar en las movilizaciones de la CNTE.

El pasado 27 de mayo, maestros y personal administrativo de la Secundaria Federal Constitución número 1, en Tapachula, Chiapas, cerraron por la fuerza las puertas de la escuela para impedir la entrada de la directora, María Iliana Choel.

Los maestros y personal administrativo que milita en la CNTE se apoderaron de la escuela y durante dos semanas suspendieron clases para exigir la destitución de la directora.

De manera injusta me quieren dejar afuera, me quieren desplazar pidiéndole apoyo a la Coordinadora para que venga a hacer el trabajo sucio que no debe de ser”, dijo la directora de la secundaria.