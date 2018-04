CNDH atrae investigación sobre caso de Marco Antonio Sánchez

La investigación sobre el caso de Marco Antonio Sánchez, quien fue detenido por la Policía capitalina, liberado, y desapareció cinco días en enero pasado, fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que ya solicitó los expedientes a las comisiones locales de la ciudad y del Estado de México.

“Nosotros avanzamos hasta lo que en la capital o el gobierno local teníamos, se hizo una investigación con todo lo que las autoridades nos aportaron, son cuatro tomos de investigación que se hicieron peritajes, investigaciones, se pidió información a todas las autoridades involucradas. Ellos nos solicitan la atracción por la salud de Marco y por los elementos en el Estado de México, nosotros entregamos completo todo el expediente. Ellos lo que tienen que hacer es reestructurar y retomar todo lo que nosotros hicimos”, destacó Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Ramírez Hernández informó que la investigación sobre el caso, reveló que, en la capital del país, siete de cada 10 jóvenes no confían en las autoridades de seguridad.

“Muy deteriorado estamos hablando de una percepción de los jóvenes donde no se ven seguros con las policías, no se ven seguros con la autoridad, de parte de la autoridad también hay una visión de criminalización hacia las juventudes que provocan una serie de abusos de autoridad, es como un círculo vicioso. Alrededor de 19 recomendaciones relacionadas con jóvenes, no están cumplidas, apuntó Nashieli Ramírez.

En entrevista posterior ante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, la encargada de Derechos Humanos en la Ciudad de México informó que a finales de abril presentarán un informe completo del caso Marco Antonio Sánchez.

Durante su comparecencia informó que, en menos de un año, la comisión a su cargo recibió 115 quejas relacionadas con la escasez de agua y 102 quejas derivadas del sismo de septiembre.

De las siete recomendaciones emitidas en 2017, menos del 2% han sido atendidas. Las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que concentran el mayor número de quejas son la Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Salud.

Con información de Elizabeth Mávil.

