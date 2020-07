‘Ciudad fantasma’ de EE.UU. crea su propia moneda en madera para sobrevivir al COVID-19

Tenino se convirtió en una ciudad fantasma con sus negocios tratando sobrevivir a la pandemia del COVID-19 por lo que sus autoridades revivieron una no convencional idea del siglo pasado: imprimir su propia moneda en finas placas de madera.

Te recomendamos: Estas son las monedas más valiosas en México

La noticia fue dada a conocer por Wayne Fournier, el alcalde.

“No hay comercio, no hay ventas y las calles están muertas. Es lo mismo a las 3 PM que a las 3 AM. Estábamos recibiendo muchas llamadas de empresas que nos decían no estar seguras de poder continuar”, dijo Wayne Fournier, alcalde de esa ciudad de 1,800 habitantes del estado de Washington; al noroeste de Estados Unidos.