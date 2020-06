Ciberacoso, riesgo para niños y adolescentes en las redes sociales durante confinamiento

Niños y adolescentes están más tiempo en redes sociales y páginas de internet por el confinamiento y aunque esto puede servir como distractor, ¡cuidado! porque también se puede convertir en ciberacoso.

Te recomendamos: Piden a Facebook y Twitter explicar riesgos por uso excesivo de redes sociales

Un ejemplo es Rosario, a sus 17 años, fue víctima del ciberacoso.

Que era fea, de que era gorda de que no merecía vivir, ella empieza a relacionarse con gente que padece lo mismo y que le enseña como autolesionarse. Un día le revisé las manos, se quitó las pulseras y le encontré las muñecas cortadas”, dijo Teresa, madre de joven víctima de ciberacoso.

Los últimos en darse cuenta del problema, generalmente son los padres.

Me llamó un amigo de ella diciéndome que mi hija se quería suicidar y que había dejado cartas póstumas. Pido ayuda para hackear sus cuentas. Veo todos esos mensajes que le habían mandado. Empiezo a leer en sus grupos las instrucciones para lastimarse”, señaló Teresa.

El ciberacoso también se da en forma de extorsión. Carlos Daniel, de 15 años, fue víctima.

Estaba un día en las escuela, estábamos ahí afuera y estábamos acá en el beso de los novios, y la cargué en una barda, y entonces tomaron una foto y la subieron a una página. Empezaron a decir que iban a estar quemando gente y así. Yo los dije: por favor bájala y no me contestaban. Les dije ¿la puedes bajar?, porque estas como acosando, no a mí, sino a la mujer. Ella se sentía muy incómoda porque todos sus amigos le decían: qué pasó por qué te están subiendo a las redes sociales”, reiteró Carlos Daniel, víctima de ciberacoso.

El ciberacoso pude tener varias expresiones, la más frecuente: es el ataque entre compañeros y compañeras de escuela”, agregó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia.