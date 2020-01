‘Glitter Pills’, pastillas de diamantina, la nueva tendencia en redes sociales

Es la nueva tendencia en redes sociales. Son píldoras de diamantina que lejos de curar, prometen hacer que el excremento, supuestamente, se vea brillante como unicornio.

Estas cápsulas se ofertan en internet como ‘Glitter Pills’, y están dirigidas principalmente a los adolescentes que buscan aceptación social.

Esto va dirigido a la fantasía, no a la realidad, entonces, si algo va a salir de mi cuerpo, quiero que también sea perfecto, hay una falta tan grande de identidad, que todo el valor se está dando por si yo tengo la mejor foto de esta situación del unicornio etcétera, entonces, no me van a importar las consecuencias físicas de salud que tenga, con tal de conseguir algunos likes”, comentó Michelle Charlier Kuri, jefa de Salud Mental Hospital Juárez de México.

Aunque en algunos casos se advierte sobre su toxicidad, en Estados Unidos ya se han reportado daños graves a la salud.

A pesar de su apariencia inofensiva, algunas diamantinas están fabricadas de micropartículas de vidrio, plástico y metales pesados como cobre o plomo que, al ser ingeridas, pueden provocar desde intoxicación y obstrucción, hasta perforación gastrointestinal.

Especialistas advierten que esta moda puede ser adictiva, exhortan a padres de familia y jóvenes a pedir ayuda, pues aseguran que la solución no está en la prohibición, sino en la prevención.

Si ya lo empiezas a consumir y empiezas a ver resultados y los resultados tienen que ver con la aceptación social, con que te vuelvas famoso porque lo haces, entonces vas a crear una obsesión, se vuelve una adicción, no podemos nosotros echarle la culpa a todo lo que es las redes sociales, o sea no podemos satanizar estas cosas, pues la salud mental debe de ser preventiva no correctiva y evitar que el único valor que tenga, yo insisto, sea el número de likes que me dan, sino para empezar a valorar lo que yo hago por lo que soy”, puntualizó la jefa de Salud Mental.