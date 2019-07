Abogado de “El Chapo”: Seguramente presentaremos apelación a cadena perpetua

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, anunció que “seguramente” presentará una apelación a la sentencia de cadena perpetua más 30 años que se dictó contra el narco mexicano este miércoles en una corte de Brooklyn, Nueva York.

Te recomendamos: ¿Por cuáles delitos se condenó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a cadena perpetua?

En conferencia de prensa, desde el exterior de la corte de Brooklyn, el abogado defensor condenó que durante el juicio solo se tomara en cuenta la evidencia que presentó el gobierno de Estados Unidos y señaló que el jurado “se fue con ese juego”.

Recordó que 5 elementos del jurado que lo declaró culpable violaron la ley durante el llamado “juicio del siglo”. Jeffrey Lichtman consideró que si les hubieran concedido una nueva audiencia, por las violaciones al debido proceso por parte de esos miembros del jurado, existía la oportunidad de un “segundo round”.

Señaló que los fiscales de Estados Unidos lucharon con todo en contra de esa nueva audiencia y adelantó que “seguramente” presentará un segundo recurso de apelación.

El abogado estadounidense señaló que Joaquín “El Chapo” Guzmán no es un santo y nunca se dijo eso, solo piden justicia. Dijo que no importa lo que se piense del narco, merece un juicio justo como cualquier persona que sea procesada en Estados Unidos, porque si esto le pasa a “El Chapo”, le puede pasar a cualquier ciudadano estadounidense.

Lo que quisieran es sepultar al señor Guzmán bajo toneladas de acero en Colorado, pero lo claro es que debe ponerse en tela de juicio la manera como se condujo el jurado. Nos dieron 60 días para presentar un recurso de apelación. Sabemos que lo quieren enviar a una prisión de máxima seguridad“.

Testimonios y juicio injusto

Respecto a Andrea Fernández Vélez, Jeffrey Lichtman declaró que siente empatía por ella, pero durante el juicio nunca se dijo que ella participaba en narcotráfico y mucho de lo que ella declaró no tenía que ver con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El abogado defensor señaló que ese es uno de los acuerdos que pactó Estados Unidos con los testigos del “juicio del siglo”. Afirmó que muchas personas que presentaron su testimonio son gente que no ha pasado un solo día en prisión, a pesar de que están involucrados en actos de narcotráfico, y otros saldrán muy pronto de la cárcel. Dijo, además, que a esos testigos se les dará la ciudadanía estadounidense, por haber hablado en contra de “El Chapo”.

Jeffrey Lichtman señaló que muchos miembros del jurado mintieron al juez sobre cómo se condujeron y manipularon la información.

Cuestionado sobre los activos del capo mexicano, que serían decomisados por parte del gobierno estadounidense, el abogado dijo:

Lo que estamos viendo es un espectáculo, hace cuánto que están tratando de valuar lo activos. Se ha hablado de 12.7 millones de dólares. A mí eso no me importa, a mí me parece que no vamos a ver parte de ese dinero”.

Dijo que Emma Coronel está devastada y que las hijas de “El Chapo” no han tenido contacto físico con su padre. Dijo que no entiende esas medidas de seguridad, porque no se dio oportunidad a las menores de reunirse con su papá.

Temas de apelación

Marc Fernich, otro miembro del equipo defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo que uno de los temas que apoyará la apelación ante la sentencia de cadena perpetua será la condición inhumana en que está recluido el capo.

Se le ha sujetado a condiciones que equivalen a una pena de muerte”, denunció el abogado.

Agregó que durante el proceso judicial se barrió mucho “por debajo del tapete” para sostener la culpa de Guzmán Loera. Denunció que no confían en los miembros del jurado.

En la misma conferencia de prensa, José Luis González Meza, abogado de “El Chapo” Guzmán en la Ciudad de México, dijo que busca la repatriación del capo en virtud de las irregularidades en la entrega a las autoridades estadounidenses.

Además, dijo que Guzmán Loera se queja de tortura, en su calidad de prisionero.

El presidente Trump le acaba de negar una visa humanitaria a una anciana de 92 años. Es lamentable, es ruin, es inhumano, es anticristiano, es antijurídico, es anti todo, el prohibirle a una anciana que nunca ha pisado los Estados Unidos de Nortemaérica y que sus 92 años se los ha pasado en un pueblo de la sierra de Sinaloa, cuidando de su familia, es campesina, es ejidataria. Y esto viene a corrobar la tortura psicológica a la familia de “El Chapo” Guzmán”.

Denunció que no se le ha permitido a Emma Coronel ver a su esposo.

Anunció que ya solicitó en México, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la repatriación de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Declaró que la fortuna del capo se generó en México: la siembra, el cultivo y la cosecha de la marihuana y la amapola fue en México.

El dinero del Chapo Guzmán no pertenece al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pertenece al gobierno de México”.

Con información de FOROtv

MLV