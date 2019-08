Migrantes abarrotan albergues en espera de asilo político a EU

El gobierno de México ha retornado a Honduras, Cuba, Haití y El Salvador a 4 mil 229 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, aún hay 5 mil 690 personas en Ciudad Juárez, en espera de que el gobierno estadounidense los requiera para iniciar el trámite de asilo político, según cifras del Consejo Estatal de Población de Chihuahua.

La sala de culto religioso se convirtió en dormitorio, cocina y comedor.

En el albergue ‘El Buen Samaritano’ de Ciudad Juárez ya no cabe ni un migrante, atiende 120 personas cuando su capacidad es para 60.

Migrantes abarrotan albergues en espera de asilo político en EU. (Noticieros Televisa)

Los centroamericanos que ahí duermen aseguran que desconocían el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos: de migrantes pasaron a ser solicitantes de asilo político.

Quienes cruzaron por el Río Bravo aseguran que ignoraban lo qué es el asilo político, dicen que solo buscaban el sueño americano y los despertaron de manera inesperada: deben aguardar en Ciudad Juárez la cita con el juez migratorio de Estados Unidos.

Luis y Jorge se dicen perseguidos del régimen de sus países, por eso huyeron de Cuba y Nicaragua.

Son parte de los casi 6 mil extranjeros en Ciudad Juárez que no quieren cruzar de manera ilegal a Estados Unidos.

Por ello se apuntaron en una lista que coordina el gobierno del estado, ahí les dan un número de folio y esperan hasta que les toque su turno de presentarse en el puente fronterizo a solicitar el asilo.

No me interesa si voy a estar 3 meses, 4, 5. Voy a esperar. Voy a tocar la puerta y pedir permiso. Ahora están devolviendo a todo mundo. No es lo mismo que yo entre a su casa por la puerta a que entre escondido”, insistió el migrante cubano Luis.

Luis y Jorge señalan que no desean exponer a sus familias al peligro de cruzar por el Río Bravo, como lo hicieron Juana y Matilde, dos hondureñas de la tercera edad que estuvieron 10 días detenidas en la “hielera” como le llaman al espacio donde el gobierno estadounidense lleva a los migrantes.

Ambas ya tuvieron su primera cita con el juez de migración. Admiten que su futuro es incierto.

No me dan esperanzas. Tengo que ir a mis 3 citas para salir del compromiso porque me dijeron que cometí un delito porque traía 3 niñas, las 3 niñas de mi hija que yo las críe. Entonces me dijeron que yo había cometido un delito porque yo no era nada de ellas. Las apartaron de mí desde el día que vine”, agregó Juana.