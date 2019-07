Ciudad Juárez, en crisis por arribo de migrantes

Siete mil 706 extranjeros fueron retornados de Estados Unidos a Ciudad Juárez del 29 de enero al 30 de junio, es decir, un promedio de mil 541 por mes.

La llegada masiva de migrantes a esa metrópoli fronteriza empieza a generar rechazo entre sus habitantes. Los responsabilizan de que se haya recrudecido el tiempo de espera en los puentes para cruzar a Estados Unidos.

Por la invasión de los migrantes, las personas que han querido forzosamente ingresar se han visto obligados a hacer este cierre en el puente. No solo es en éste, si vamos al Zaragoza, al Córdoba en todos lados es igual, un caos total y eso tiene un impacto tremendo en la economía local”, señaló un habitante de Ciudad Juárez.

– ¿Ahorita cuanto lleva formado?, preguntó Noticieros Televisa.

“Una hora y media, ya no se sabe”, respondió.

Es domingo por la mañana en el puente fronterizo Paso del Norte, en el centro de Ciudad Juárez. La fila de autos abarca hasta 4 kilómetros. Dos carriles de acceso se encuentran cerrados desde hace una semana.

-¿Cómo está la fila el día de hoy?, preguntó el reportero a un habitante de Ciudad Juárez.

“Mejor ni le digo porque voy a decir malas palabras. Mire nada más como está”, respondió el habitante, de nombre Jesús.

-¿Cuánto lleva formado?

“Ya llevo una hora y cacho”.

-¿Esto es normal?

“No es normal, pero ya estamos normal todos los días…A qué hora voy a pasar, como a las 2 o 3 de la tarde”.

-¿Cuánto llevan esperando?

“Una hora”, dice Ana, otra habitante de Ciudad Juárez.

-¿Hasta cuánto ha llegado a esperar?

“Como 4 horas”.

-Cuando lo normal era hacer.

“Media hora, 45 minutos”.

Largas filas de autos en puentes fronterizos en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Noticieros Televisa)

El tiempo de espera en los puentes fronterizos ha impactado en la economía local, asegura el presidente de la Cámara de Comercio, Rogelio González.

Uno de los gremios más castigados son los dentistas. Los habitantes de El Paso, Texas, solían venir a atenderse del lado mexicano por ser más baratas las consultas y los tratamientos, pero debido a lo que tardan en los puentes están dejando de cruzar al lado mexicano, señaló Eduardo Álvarez, vicepresidente de la sociedad de dentistas.

Asegura que toda la comunidad médica está resintiendo la disminución de pacientes de Estados Unidos.

El tiempo de espera para cruzar el puente y aunado a ello por la inseguridad, la afluencia de centroamericanos, los pacientes atribuyen que es inseguro y es bastante tiempo de espera. Es por eso que no deciden regresar a atenderse, entonces nos ha bajado considerable”, manifestó Eduardo Álvarez, dentista en Ciudad Juárez.

El presidente de la CANACO alerta de una crisis social y de que se agudice la inseguridad por la falta de empleo de los migrantes. Asegura que los comerciantes están dispuestos a ofrecerles trabajo.

Ciudad Juárez es una ciudad con muchísimo empleo, sobra para la gente de aquí de Juárez. Pero este trámite no es fácil que migración, no es un trámite fácil para poderle dar empleo a un migrante y cuando ni siquiera se encuentran base de datos de ellos, esa es otra de las cosas que no sabemos a quienes estamos empleando. Es complicado”, alertó Ricardo González, presidente de la CANACO en Ciudad Juárez.