Censan a Bicitaxis, Mototaxis y Golfitaxis en la CDMX

A partir de este jueves y hasta el 31 de diciembre los Bicitaxis, Mototaxis y Golfitaxis, serán censados ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Taxistas se manifiestan en el Ángel de la Independencia contra apps

Para censar su unidad, los propietarios deberán subir ante la plataforma “movilidad de barrio”, su CURP, domicilio, fotografía, número de licencia de conducir, número de tarjeta de circulación, teléfono y organización a la que pertenece.

En el caso de los Mototaxis y Golfitaxis, su placa, número de serie, marca, modelo y fotos de la unidad de frente, parte trasera, lado izquierdo y lado derecho.

“Creo que por fin nos van a tomar en cuenta después de bastantes años, nosotros llevamos aquí alrededor de 25 años laborando y nunca se ha hecho una regulación hacia el transporte que nosotros prestamos a la ciudadanía, ver quien cumple con los requisitos y quién no porque desafortunadamente pues sí, habemos gente que no tenemos licencia, tarjeta de circulación”, opinó Javier Aldana, miembro Bicitaxis Unidos de Azcapotzalco AC.

Propietarios y operadores de Mototaxis, Bicitaxis y Golfitaxis, estuvieron de acuerdo en este censo, aunque reconocieron que esta regulación les traerá diferentes gastos.

“Va entrar un control y al entrar un control tenemos que tener, pagar por ejemplo un permiso, un tarjetón, algo que nosotros no tenemos y a lo mejor no lo vamos a poder cubrir porque no son mil, dos mil pesos”, lamentó Daniel Espejel, Mototaxista: