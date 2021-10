CDMX ya no registra exceso de mortalidad por covid-19

La Ciudad de México ya no registra exceso de mortalidad por covid-19, así lo anuncio Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, durante una conferencia.

“Ya estamos en lo que los epidemiólogos llaman un umbral estadísticamente normal de mortalidad, no significa que no haya defunciones por Covid, sólo significa que las defunciones por Covid que no alteran la tendencia de mortalidad lo suficiente para decir que hay mortalidad atípica”, explicó Eduardo Clark, director general de la ADIP.