Dan de alta a 12 pacientes de COVID-19 en un mismo día en CDMX

Norberto y Margarita son dos de los 12 pacientes que superaron la enfermedad por COVID-19 y fueron dados de alta del Hospital Juárez de México en un mismo día.

Es un récord histórico en el día 137 de la pandemia.

Norberto, paciente de COVID-19 dado de alta en Hospital Juárez de México, señaló: “Estuve 11 días por el problema de COVID con falta de respiración pulmonar, dolor de cabeza intensos y todas las características de la enfermedad”.

Margarita Pérez Díaz, paciente de COVID-19 dado de alta en Hospital Juárez de México, destacó: “Cuando mi hijo me trajo yo me desmayo y ya no supe. Todavía no era día ni del padre cuando yo ingresé. Yo cuando desperté ya estaba intubada. No le desea uno eso a nadie, la verdad”.

Con el anhelo de reunirse nuevamente con sus familias, luego de haber estado internados hasta por más de tres semanas, antes de dejar el hospital, este 13 de julio salieron y agradecieron a todo el personal.

Daniel estuvo 7 días, decidió acudir al hospital cuando presentó temperatura muy alta y falta de oxigenación.

Daniel Tapia, paciente de COVID-19, dado de alta en Hospital Juárez de México, señaló: “Yo nunca había estado hospitalizado en mi vida es la primera vez fue una experiencia complicada por la enfermedad, pero la atención muy buenas muchas, gracias”.

Son nueve hombres y tres mujeres quienes respondieron favorablemente al tratamiento, los medicamentos y los cuidados de un equipo multidisciplinario de especialistas en el hospital y fueron dados de alta.

Actualmente, el Hospital Juárez de México ha dado de alta a más de 550 pacientes por mejoría y desde el inicio de la reconversión hospitalaria hasta el día de hoy se han otorgado más de 2 mil 300 consultas por infecciones respiratorias agudas.

