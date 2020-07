Familia de médicos huye de Paracho tras agresión por atender a paciente con coronavirus

En Michoacán, una familia de médicos tuvo que huir de una comunidad indígena del municipio de Paracho tras atender a un paciente COVID que falleció horas después. Los pobladores los acusaron de inyectarle una sustancia para matarlo.

“Nos tocó ser testigo de la estupidez e ignorancia de nuestra gente; hoy día lunes salimos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon y nos tocó ver como una profesión tan noble se ha convertido en un delito en este puto país”, dijo Salvador Jasso, médico.

Un grupo de entre 15 y 20 indígenas, en presunto estado de ebriedad, acudió al domicilio del doctor Salvador Jasso en la comunidad de Ahuiran. Al no encontrarlo, agredieron a su hijo Salvador, también médico.

“Uno de ellos responde que cómo no va a estar el hijo de su puta madre; obviamente venían alcoholizados y como veo que se empiezan a poner agresivos me jalan me golpean, literalmente pues me secuestraron que hasta que no saliera el doctor Jasso me iban a dejar”, señaló Salvador Jasso, médico.

Ambos fueron golpeados y resultaron severamente lesionados. Tras la agresión, huyeron de la comunidad, ya que O. La fiscalía estatal ya investiga esta agresión.

“En la mañana le llevaron un enfermo que no estaba saturando oxigenación, traía neumonía típica, él lo único que hizo es inyectarle dexometazona que es para desinflamar y remitirlo al hospital porque es lo correcto. Se lo llevan supuestamete no sé sabe si al seguro se dice que lo llevaron directamente a su casa pues él fallece. El problema si es que supuestamente mi padre le inyectó una inyección para que se muriera”, dijo Salvador Jasso, médico.

Con información de En Punto.

