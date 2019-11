CDMX busca reducir uso de agua potable para riego: Sheinbaum

La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se elevarán las tarifas de agua en toda la capital, pero se revisa un esquema para reducir el consumo de agua potable para el riego de grandes jardines en zonas residenciales.

Te recomendamos: Sheinbaum anuncia construcción de vivienda social en CDMX

En conferencia de prensa explicó que en la época de estiaje aumenta el consumo de agua, sobre todo en estas zonas de la capital, por lo que se revisa alternativas para uso eficiente, pero aún no se define si es con la revisión de tarifas.

Entonces, estamos trabajando distintos esquemas, todavía no tenemos uno en particular, se ha platicado la posibilidad de que a mucho consumo hubiera una tarifa más alta pero todavía no está decidido”, planteó Claudia Sheinbaum.